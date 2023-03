„Nu am avut o amintire plăcută din timpul sarcinii” Anca Țurcașiu a povestit totul abia acum! Ce s-a întâmplat în perioada când era însărcinată cu fiul ei, Radu

In articol:

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Ei bine, însă, abia recent, actrița a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada când a fost însărcinată cu fiul ei, Radu.

Actrița spune că, din păcate, nu are amintiri plăcute din respectiva perioadă, asta pentru că a avut o sarcină grea, confruntându-se cu dureri, însă totul a trecut, iar atunci când și-a ținut fiul la piept a fost extrem de fericită.

„În ’99 am născut. A fost foarte greu pentru că am avut o sarcină foarte grea. Nu a fost o perioadă frumoasă din viața mea cum spun multe femei. Nu am înflorit, nu am țopăit, numai m-a durut tot! A fost foarte greu, dar a trecut.

Nu am avut o amintire plăcută din timpul sarcinii. Maternitatea, în schimb, înseamnă să îți ții copilul în brațe și să realizezi că din momentul acela rămâne cineva după tine și tu ai ca țel să faci tot ce poți pentru sufletul acela de om pe care l-ai adus pe Pământ, să fie fericit.”, a declarat Anca Țurcașiu, pentru demamici.ro.

Anca Țurcașiu și fiul ei, Radu

Anca Țurcașiu s-a născut prematur

O altă dezvăluire pe care a făcut recent a fost legată despre momentul în care mama sa a adus-o pe lume, căci Anca Țurcașiu s-a născut prematur, iar medicii nu-i dădeau nicio șansă de supraviețuire.

Mai mult decât atât, atunci când cadrele medicale se pregăteau să o declare, într-adevăr, decedată, Anca a deschis ochii și a început să plângă. Din acest motiv, vedeta se simte norocoasă și consideră că misiunea ei în această viață este extrem de importantă.

„Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. În drum spre vestita găleată am ţipat. Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo acolo Sus m-a iubit, m-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva.

Iar locul acela este al sufletului meu.(...) M-au scos să mă ducă spre găleată-dacă pot să mă exprim așa, și în drumul acela, zborul acela, am țipat”, a povestit Anca Țurcașiu, pentru revista ”Taifasuri”.