Gina Matache, mama Deliei, dezvăluiri după ce a fost diagnosticată cu COVID-19: „Îmi era frică doar să nu ajung la ATI”

In articol:

Gina Matache, mama celebrei artiste Delia, a trecut recent prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 și recunoaște că a fost încercată de toate stările. Din fericire, aceasta a dezvoltat o formă ușoară de boală, însă, în pofida acestui lucru, cântăreața a ales să se interneze în spital pentru o scurtă perioadă de

timp, de teamă să nu facă o formă gravă.

,,Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept sa treacă câteva luni ca să pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut ca simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR si a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a explicat Gina Matache la un post de televiziune.

Gina Matache [Sursa foto: Facebook]

Gina Matache nu și-a revenit complet după COVID-19: „Am simptome de oboseală și durere în spate”

Mama Deliei spune că nici acum nu și-a revenit după infecția cu virusul SARS-CoV-2 și încă mai resimte oboseala, dar a rămas și cu dureri de spate. De asemenea, ea continuă să-și facă analize și controale pentru a se asigura că nu are alte afecțiuni ascunse, dobândite în urma infecției.

Citeste si: Primul rezultat al necropsiei lui Petrică Mâțu Stoian! De ce a decesat artistul?- bzi.ro

Citeste si: Gina Matache, mama Deliei, despre gravele probleme de sănătate pe care le are: „Nu există tratament”

„Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Am simptome de oboseală și durere în spate. Aștept sa treacă doua luni și sa fac o noua evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus as fi spus că este o simpla răceală. Nu am fost doborâtă psihic, știam ca există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI”, a mai mărturisit mama Deliei.

Gina Matache [Sursa foto: Facebook]

Delia și sora ei i-au fost alături Ginei Matache

Vindecarea a fost mai ușoară pentru artistă, căci alături le-a avut pe fiicele ei care s-au asigurat că nu-i va lipsi nimic. Iar pentru că precauția este pe primul loc, cele două i-au pus la dispoziției mamai sale un concentrator. Gina Matche spune că trebuia doar să ceară ceva, iar imediat fiicele ei se conformau.

De asemenea, după ce a trecut prin experiența COVID-19 spune că va fi mai precaută și se va proteja mai mult împotriva infecției cu coronavirus.

Citeste si: Oana, sora Deliei, este însărcinată? Ce mărturisiri a făcut Gina Matache

,,Fetele au fost lângă mine, mi-au cumpărat un concentrator. Tot ce aveam nevoie le scriam și îmi trimiteau. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a mai precizat Gina Matache.