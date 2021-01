Oana, sora Deliei, este însărcinată? Ce mărturisiri a făcut Gina Matache

ian 30, 2021 Autor: Adriana Mihaela

Săptămâna aceasta, Oana și Răzvan Miheț s-au mutat în apartamentul spațios pe care și l-au cumpărat împreună. Deși nu a reușit să le treacă pragul casei, Gina Matache își dorește extrem de mult să le vadă noua casă. În cadrul unui interviu, mama Deliei Matache a făcut câteva dezvăluiri neașteptate cu privire la fiica sa, Oana Miheț.

„Cadou de casă nouă nu am apucat să iau, că nu știu adresa. Nu am mers încă la noua casă a Oanei. S-a mutat definitiv de vreo trei zile. Astăzi aveam programat să mă văd cu niște băieți să văd ce mai fac de aici încolo, dar am anulat și am zis că e mai bine să văd minunea de apartament”, a spus Gina Matache .

Gina Matache[Sursa foto: Facebook]

Gina Matache a vorbit despre apariția unui alt nepoțel

În timp ce vorbea despre cei doi nepoți, mama Deliei Matache a adus în discuție un lucru surprinzător pentru fani. Mai exact, Gina Matache a vorbit despre venirea celui de-al treilea nepot.

Ei bine, solista de muzică populară a precizat că ar exista șanse ca fiica sa, Oana și soțul ei să se fi răzgândit în legătură cu un alt copil.

„Niciun apartament nu e prea mare pentru Jessie și Bubu. Sper să nu mai vină un bebe pe lume. Nu mi-a zis nimic. Îmi ajung ăștia. Să îi văd pe aștia mari. Din câte știu, nu prea își mai doresc, dar s-ar putea să se fi răzgândit între timp. Am ajuns la conflicte cu Jessie pentru că mai nou vrea la shopping. Când îi «bunica», înțelege shopping, că am dus-o prin împrejurimi să-i iau înghețată, jucării. Nu se mai înțelege maică-sa deloc cu ea”, a mai dezvăluit Gina Matache.

Gina Matache și fiicele sale[Sursa foto: Facebook]