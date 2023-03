Gina Matache, pusă la zid după ce l-a ironizat public pe noul iubit al Oanei: „Vreau să cred că nu ați postat așa ceva”. Mama artistei, mai determinată ca niciodată să-l denigreze pe tânăr

In articol:

Oana Matache a confirmat recent divorțul de tatăl copiilor ei, Răzvan, iar aceasta s-a afișat public cu noul iubit, Radu Siffredi, bărbatul alături de care a fost surprinsă în timp ce se săruta. Ei bine, o surpriză și mai mare a venit chiar din partea Ginei Matache, care a postat o fotografie cu noul partener de viață al fiicei sale, ce era îmbrăcat cu bluza iubitei, alături

de care a scris și un mesaj cu subînțeles, respectiv

Asta nu e tot! La scurt timp după, Gina Matache a postat pe InstaStory un scurt videoclip cu noul ginere, acolo unde tânărul era surprins în timp ce avea un vocabular vulgar, alături de el fiind chiar și iubita lui, Oana.

Totuși, după aceste postări, urmăritorii Ginei Matache au fost de părere că cineva i-a spart contul mamei Oanei, însă aceasta a explicat ulterior că nici vorba de acest lucru și chiar ea este autoarea postărilor.

Din acest motiv, în secțiunea de comentarii, internauții au pus-o la zid pe Gina Matache, fiind revoltați că nu o susține pe fiica sa în ceea ce privește noua relație pe care și-a făcut-o după divorțul de tatăl copiilor ei: „Vreau sa cred ca vi-a fost spart contul si nu dvs ati postat asa ceva. Sunteti mama ei, trebuie sustinuta la fiecare pas indiferent de placerile pe care le aveti dvs. Nu e de ajuns ca toti sar cu gura pe ea si o pun la colt pentru ce face sau ce nu face?! Cred ca are nevoie de susținerea dvs mai presus de orice”, a scris un internaut, în secțiunea de comentarii.

Radu Siffredi [Sursa foto: Instagram]

Internauții au continuat să o pună la zid pe Gina Matache, în secțiunea de comentarii

De asemenea, reacțiile internauților au curs în secțiunea de comentarii a fotografiei postată de Gina Matache, în care apare noul său ginere, Radu Siffredi.

„Si delia se imbraca mai rational? Aveti de asemenea o fata creativa care se imbraca conform personalitatii, nu standardelor. Mi se pare foarte urat ca o mama sa posteze in mod denigrator partenerul fiicei sale. Imi dau seama cum se simte Oana”, „Dar ce va intereseaza viata privata a unui om si mai ales a propriului copil? De ce il puneti la zid? Cu ce a gresit daca nu mai era fericita in fosta relatie? Fiti o doamna si stergeti-va postarile care nu va aduc onoare, ci mai degraba o ratacire de-a dvs. Poate ca Oana nu va ramane sau va ramabe cu acest baiat, dar ce va preocupa? Si vad ca va preocupa la nivel national? Nu mai aveti aparitii sau cantari si vreti sa fiti pe prima pagina? O faceti de ras si pe Delia. Vreti sa fie perfecte? Nu exista asa ceva!”, „Un barbat bine nu vad nimic in neregula”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în dreptul imaginii postate de Gina Matache.