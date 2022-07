Gina Pistol a lipsit de la ziua lui Smiley! Prezentatoarea a dezvăluit motivul: „Sunt vreo doi sau trei ani care ne-au ținut pe loc”

In articol:

Smiley a împlinit 39 de ani. Anul acesta, îndrăgitul cântăreț și-a petrecut ziua de naștere doar cu vechiul său coleg, Pavel Bartoș și cu regizorul Jesus Delcerro.

Chiar dacă Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, prezentatoarea TV nu a putut fi lângă artist de ziua lui.

Nu l-a uitat însă, și i-a transmis un mesaj emoționant.

Gina Pistol și Smiley, despărțiți în ziua în care artistul a împlinit 39 de ani

Gina nu a putut să-i fie alături partenerului ei de viață pentru că acesta se afla pe platoul de filmări pentru „Ramon”, noua peliculă în care acesta joacă. Atât în film cât și în realitate, lângă el a fost Pavel Bartoș. Chiar dacă pentru multă lume pare de neimaginat să-și petreacă ziua de naștere departe de casă, artistul s-a obișnuit cu acest stil de viață.

Mai mult decât atât, Smiley și Pavel Bartoș au postat un dialog savuros pe social media în legătură cu ziua de naștere a cântărețului.

„Ni s-a mai întâmplat să sărbătorim așa, tot la filmări”, a spus Pavel Bartoș.

„Așa începe ziua mea, de dimineață. Chiar dis de dimineață, la răsărit, împreună cu domnul Pavel Bartoș. Începem filmările. De fapt, terminăm filmările pentru Ramon filmul. Un pahar cu apă, obiceiuri sănătoase”, a mai adăugat Smiley.

„Drept cadou de ziua lui am zis să-i ofer două zile de filmare într-un loc mirific”, i-a răspuns Bartoș.

Chiar dacă nu a putut să fie fizic alături de Smiley, Gina Pistol s-a gândit în permanență la el. Vedeta a mărturisit că cei doi au în plan să recupereze tot timpul pe care nu îl pot petrece împreună din cauza programului încărcat al artistului.

„Este la filmări (Smiley). Are și astăzi și mâine două zile de filmări, și este la muncă. Nu prea am avut timp pentru că el filmează pentru un film. Este un pic cam prins în perioada aceasta, dar cu siguranță o să avem două zile libere și o să recuperăm atunci. N-ar fi o idee rea (vacanță). Am vrea da. Am vrea să ne bucurăm și noi de câteva zile departe de muncă. Trebuie să ne sincronizăm cumva, pentru că, după ce termină el filmările, o să începem filmările, și tot așa. Dacă stăm să ne gândim, sunt vreo doi sau trei ani, care, din cauza pandemiei, ne-au ținut un pic pe loc.”, a declarat Gina Pistol pentru un post de televiziune.