Gina Pistol nu-și mai încape în piele de fericire! A dat vestea tuturor: „Se pare că sunt pe drumul cel bun”

In articol:

Prezentatoarea TV și-a surprins în cursul zilei de azi fanii de pe Instagram. Vedeta a făcut câteva story-uri în care își arată cu mândrie și fără perdea noua greutate.

Cât a slăbit Gina Pistol

Greutatea Ginei Pistol [Sursa foto: Instagram]

Partenera de viață a celebrului artist Smiley s-a afișat pe Instagram cu noua sa greutate, mai exact 57,7 kilograme. Fanii nu au putut să stea nepăsători și au asaltat-o pe vedetă cu fel și fel de mesaje, unul mai susținător decât celălalt: „Mi-a scris toată lumea că am slăbit foarte mult.”

În următoarele story-uri vedeta a reacționat și i-a lămurit pe urmăritorii săi: „Băi, n-am slăbit foarte mult. Mai am încă de dat. Mai am de dat jos vreo 3-4 kilograme. Însă, la înălțimea mea chiar și 2 kilograme în plus sau în minus au un impact foarte mare, vizibil.” Așadar, prezentatoarea TV nu este pe deplin mulțumită, dar nici nu mai are mult până la îndeplinirea idealului său: „Se pare că sunt pe drumul cel bun”.

Citeste si: "Doamne cat de bronzată ești!" Cum arată Andreea Mantea în costum de baie. Vedeta a făcut senzație pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Gina Pistol nu mai poate face față rolului de mamă? Iubita lui Smiley se simte copleșită de responsabilități: „Mă chinui singură”

Cum a reușit Gina Pistol să slăbească

Vedeta TV mărturisește faptul că a avut un blocaj în procesul său de slăbire. Gina Pistol le dezvăluie fanilor săi faptul că în ultima vreme a mâncat și mai puțin decât de obicei, iar asta împreună cu tratementele corporale pe care le-a efectuat au ajutat-o să scape de blocaj și să își continue misiunea către corpul la care visa.

În acest sens, vedeta le-a promis urmăritorilor săi că la finalul „călătoriei” sale le va împărtăși poze de tipul before/after.

Citeste si: Gina Pistol arată senzațional chiar dacă a născut! La ce trucuri apelează prezentatoarea pentru a se menține într-o formă de invidiat: „Este o procedură nedureroasă și non-invazivă”

Gina Pistol, despre viața de mămică

Prezentatoarea le-a dezvăluit internauților faptul că nu a mai trecut pe la sală, dar această afirmație a venit însoțită și de o scuză pe măsură: „La sală nu am ajuns pentru că nu am avut timp. Băi, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie... nu e că nu mai am energie fizic, dar nu mai am energie psihic, nu știu...”

Odată cu aceste afirmații, Gina Pistol și-a justificat și lipsa activității sale din mediul online: „De-aia nici nu am prea avut postări.”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că un copil are nevoie de mult timp acordat din partea părinților pentru a crește și a se dezvolta într-un mod sănătos, iar Gina Pistol pune punctul pe i: „De când am devenit mama parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adica tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul.”

Totuși, vedeta și-a asigurat fanii că este în regulă: „Sunt puțin mai bine în perioada asta.”