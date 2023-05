Gina Pistol, prima imagine cu rochia pe care o va purta în ziua cea mare. Iubita lui Smiley se pregătește să devină mireasă: "Intru să probez, vă povestesc"

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de șase ani, iar acum sunt pregătiți să își și oficializeze relația în fața ofițerului de stare civilă, dar și la biserică.

Motiv pentru care, după ce artistul i-a pus inelul pe deget, fosta prezentatoare a început deja pregătirile pentru nunta mult așteptată.

Gina Pistol va îmbrăca două rochii de mireasă

Acum, în mai puțin de o lună, fanii celor doi vor putea lua parte, virtual, la evenimentul pe care l-au așteptat atât de mult.

Însă, până la ziua cea mare mai sunt multe de pus la punct, un aspect important fiind alegerea rochiilor de mireasă.

Spunem rochii pentru că Gina Pistol a declarat că va purta două ținute în ziua în care îi va jura iubire veșnică celebrului cântăreț.

Iar acum iată că a venit momentul ca vedeta să și împărtășească cu cei care fac parte din comunitatea sa online o mică parte din bucuria sa supremă.

Ajunsă la un atelier pentru rochii de mireasă, Gina Pistol le-a arătat tuturor, ce-i drept, puțin, cum va arăta rochia pe care o va îmbrăca pe când va fi mireasă.

Una dintre ele, căci pe cealaltă, cel mai probabil, o va ține departe de ochii curioșilor chiar până la momentul culminant, mai ales că este vorba despre un model ce nu se mai găsește pe piață, dar care ei i-a rămas

la suflet din prima clipă.

"N-am avut energie să postez absolut nimic, de când am început cu organizarea acestui fericit eveniment nu am mai am nici timp, nici energie, nici nervi. E greu rău să organizezi o nuntă. Nu greu, e solicitant. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru mesajele minunate, primite din partea voastră, îmi pare rău că nu v-am răspuns tuturor.(...) Intru să probez rochia, nu de mireasă, cealaltă, vă povestesc eu. Ne auzim după... Doamne, cât de frumoasă este a doua rochie, Voi purta două rochii, une pe care o voi purta la cununia civilă, religioasă și la petrecere, în prima parte, după care o să am rochia de petrecere. Voiam ceva care să-mi fie confortabil, că mă încalț în ciocate, că nu rezist să stau în tocuri toată ziua. O să vă arăt în ziua nunții, nu vă pot arăta până atunci. Acum am a doua rochie gata, prima rochie e comandată, o văzusem pe internet și am zis că asta e rochia mea. După care, când a venit cererea, am găsit rochia aceea. Era dintr-o colecție mai veche și mi-a făcut-o, am dus-o la ajustare, vreau să atingă pământul, dar cât să nu o distrug”, a spus Gina Pistol, pe contul personal de Instagram.

Gina Pistol, prima imagine cu rochia pe care o va purta în ziua cea mare [Sursa foto: Instagram]

După aceste destăinuiri, acum curiozitatea celor care o plac este din ce în ce mai mare, la fel ca și în cazul lui Smiley.

Și asta pentru că, așa cum spune tradiția, artistul își va vedea partenera îmbrăcată în alb pentru prima dată chiar în ziua cea mare.

”Gina și-a făcut rochia de mireasă, pe care n-am văzut-o, că așa e bine să nu vezi rochia de mireasă. N-am văzut niciuna dintre ele ”, a spus și Smiley.