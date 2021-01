Gina Pistol, probleme de sănătate în timpul sarcinii! Cu ce se confruntă iubita lui Smiley pe ultima sută de metri: "Mi se umflă..."

Gina Pistol mai are foarte puțin până va naște, dar se pare că se confruntă cu probleme de sănătate.

În urmă cu doar câteva luni, prezentatoarea de televiziune și Smiley anunțau faptul că vor deveni părinți pentru prima dată. Se pare că îndrăgostiții vor avea împreună o fetiță, iar Gina se află la momentul actual pe ultima sută de metri.

Gina Pistol, probleme în sarcină

Cu toate acestea, se pare că frumoasa blondină se confruntă cu probleme de sănătate în ultima perioadă. Totuși, nu este vorba de ceva greu, ci doar sunt diferite afecțiuni cu care femeile se confruntă pe timpul sarcinii.

Gina a declarat faptul că a început să obosească mai tare și mai are foarte puțin până când va intra în trimestrul trei de sarcină. De asemenea, vedeta a mai adăugat faptul că i se umflă și mâinile destul de tare.

„Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile. Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”,a povestit vedeta Antena 1.

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți

Totodată, pe contul său de socializare, Gina le-a mai spus internauților cum decurge sarcina și cât de repede se dezvoltă bebelușa de la o zi la alta.

Gina Pistol si Smiley[Sursa foto: Instagram]

„Mă uitam aseară pe tot dosarul ei, pe toate morfologiile şi ecografiile, şi mi se pare incredibil cum se dezvoltă de la o săptămână la alta. Dacă la început ne uităm şi nu înţelegeam nimic, acum începe să prindă formă. La morfologia trimestrului 2 am văzut-o mai bine ca niciodată şi ne-am dat seama de trăsăturile ei, deşi încă nu este „produsul final’. A fost minunat”,a mărturisit aceasta.