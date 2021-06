Gina Pistol se retrage din televiziune?! „Totul devine mai dificil.” Vedeta a făcut primele declarații pe acest subiect

In articol:

În ultimul timp, în presă au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Gina Pistol ar urma să părăseasca postul de televiziune Antena 1, acolo unde a prezentat de-a lungul anilor mai multe show-uri extrem de iubite și îndrăgite de publicul din România.

După apariția acestor informații, iubita lui Smiley a făcut primele declarații! Iată ce spune despre așa-zisa retragere din televiziune.

Gina Pistol

Gina Pistol, despre plecarea de la Antena 1: „ Nu se pune problema”

Gina Pistol a devenit mămică cu normă întreaga pe 9 martie, atunci când a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, Josephine. Ea s-a retras de la Chefi la cuțite, sezonul 9 chiar după ce au fost formate cele trei echipe. Înlocul ei a pășit Irina Fodor, care nu doar că a preluat show-ul culinar, ci și pe cel de aventură. Astfel că soția lui Răzvan Fodor a devenit prezentatoarea emisiunii „Asia Express” sezonul 4.

Telespectatorii fideli ai emisiunilor se tem că nu o vor mai vedea pe Gina Pistol la Antena 1, iar blondina a făcut și pirmele declarații pe marginea acestui subiect, după ce a primit mai multe mesaje pe rețelele de socializare.

„Nu se pune problema ca eu să plec de la Antenă, sunt doar nişte zvonuri, vă asigur de asta! Am un contract care va mai dura câţiva ani, deci nu voi pleca aşa cum spun zvonurile. Eu am prezentat Asia Express timp de trei sezoane, aşa că, normal, i-am dat nişte sfaturi Irinei Fodor, am totuşi experienţa celor trei ani. Am făcut-o ca de la femeie la femeie, pentru că este un proiect obositor, este istovitor şi durează mult. Stai plecată aproape două luni, eşti departe de familie, iar asta este greu şi pentru tine, şi pentru toi cei implicaţi. Când ai o zi obositoare, dacă eşti acasă, te întorci seara, la confortul tău. Dar aşa, cum eşti plecată, totul devine mai dificil”, a declerat Gina Pistol, potrivit Ok Magazine.

Ce face Gina Pistol pentru a căștiga bani, după ce a luat o pauză de la televiziune

Frumoasa blondină face bani chiar din confortul propriei locuințe, căci acum deplasările le poate face mai greu, de vreme ce 24/7 trebuie să aibă grijă de fiica ei. Însă nu o duce deloc rău. Iubita lui Smiley are tot felul de contracte de imagine pentru diferite produse.

În urmă cu ceva timp, aceasta s-a asociat cu un brand de cosmetică sau alte firme care fac articole pentru bebeluși. Ținând cont și de faptul că are o comunitate extrem de mare de urmăritori pe contul său de Instagram, mai mult de 1 milion de persoane, Gina Pistol primește pe o postare de promovare între 1.000 și 2.000 de euro. Ceea ce înseamnă că pentru 10 postări pe lună, vedeta ajunge la suma de peste 10.000 de euro.