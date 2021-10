Gina Pistol și-a îngrijorat fanii! Prezentatoarea TV se plânge de dureri cumplite: „Îmi vine să-mi plâng de milă”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și iubire prezentatoare TV din România. În ultima perioadă, fanii au stat cu ochii pe ea, mai ales după ce a dezvăluit că este într-o relație cu Smiley și urmeză să devină părinți. Pe 9 martie 2021, blondina a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine, care a devenit centrul universului ei și al artistului.

Aceasta a renunțat la rolul de prezentatoare TV, însă fanii o urmăresc în număr mare pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă. Recent, la InstaStory, Gina Pistol le-a cerut ajutorul internauților, după ce le-a dezvăluit că suferă din cauza unor dureri cumplite de cap. Se pare că totul pornește de la o problemă la spate, iar atunci când are migrene cumplite, aceasta nu știe ce să mai facă.

„Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de „chefless”. Abia mă trezesc noapte de foarte multe ori de altfel, ca să-mi hranesc fiica, abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau sa ma duc la casă să văd cum sunt lucrările. Nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Eu nu doar într-o poziție bună. Am probleme cu cervicala și din cauza asta mi se trage tot. Dacă știți, dacă folosiți vreo pernă care ajută la asta, vă rog spuneți-mi. Nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri și când vine un val de durere, îmi vine să-mi plâng de milă”, a declarat Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Gina Pistol, „viciul” care nu-i dă pace nici după ce a născut

Vedeta spune că nu se poate abține să nu facă curățenie. Totul trebuie să fie perfect pus la punct, iar ea este zilnic la fel ca o furnicuță și curăță de zor. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce a născut-o pe josephine, ba chiar spune că obsesia ei s-a mai accentuat puțin.

„Sunt la fel de tipicară (nr. când face curat). Este epuizant, am avut momente, doamne... Fac cu ea în brațe. Am zis că la prima ei aniversează, când o să înțeleagă că trebuie să primească cadouri, o să-i dăruiesc un aspirator, chestii de astea. Eu ca să funcționez bine am nevoie de ordine în jurul meu. Încerc să țin ordine pe cât posibil. Acum mă uit prin casă să duc în pod ce este prin casă pe jos, pentru când o va lua de-a bușilea. Va înseamna și mai multă curățenie, mai ales când o să înceapă să bage lucruri în gură”, a explicat Gina Pistol la un post de televiziune.