Gina Pistol și Smiley, mereu puși pe șotii! A avut o rugăminte pentru iubitul ei, iar acesta nu s-a ținut de cuvânt: ”Nu trimite...”

In articol:

Gina Pistol și Smiley fac o echipă pe cinste atunci când vine vorba de micuța lor Josephine! Artistul și celebra prezentatoare de televiziune sunt mai fericiți ca niciodată de când a apărut în viețile lor minunea. Gina a renunțat la job pentru a-și crește fetița, pentru a-i putea fi alături încă de când e mică, iar Smiley și-a luat în serios rolul de tătic de fetiță!

Gina Pistol si Smiley[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Smiley, dezvăluiri sincere despre rolul de tată! Este sau nu un ajutor de nedejde pentru Gina Pistol?! „Pot să spun că...”

Artistul este mereu prezent în viața de familie și face tot posibilul ca Ginei Pistol și micuței Josephine să le fie bine. Muncește de zor, își continuă carieră muzicală și îi ajută și pe alți artiști să pornească pe acest drum. Totuși, și atunci când se află la studioul lui, Smiley ține legătura cu fetele lui. De data aceasta, cei doi amorezi, puși pe șotii ca de obicei, i-au amuzat teribil pe internauți, după ce Smiley a postat o filmare, în genul ”o zi cu Gina și Smiley”. Artistul a primit un mesaj text de la Gina Pistol, prin care aceasta îi spune să nu-i mai trimită mesaje vocale. Asta, cel mai probabil, pentru că micuța Josephine doarme și Gina se află lângă ea.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Gina Pistol a făcut o serie de dezvăluiri șocante! A trecut prin momente dificile înainte de a rămâne însărcinată: "Numai eu știu ce era în sufletul meu"

Gina Pistol: Nu trimite mesaj vocal, nu pot să ascult.

După acest mesaj primit de la Gina, Smiley merge direct în studioul de înregistrare, acolo unde o întreabă pe iubita lui dacă: V rei ceva de la magazin?

Smiley, dezvăluiri sincere despre rolul de tată!

Pentru că nu au de gând să o expună pe Josephine pe rețelele de socializare, fanii se pot mulțumi doar cu descrierile oferite de cei doi proaspeți părinți.

Smiley, de pildă, este bucuros că fiica lui nu i-a moștenit nasul!

„ Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa", a declarat solistul într-o apariție tv.