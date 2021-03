Gina Pistol, surprinsă într-o ipostază romantică alături de Smiley! S-au sărutat pasional, iar totul este pe internet!

In articol:

Gina Pistol și Smiley au luat pe toată lumea prin surprindere după ce au anunțat și în mod public că formează un cuplu. În presă apăruseră mai multe specualții potrivit cărora între ce doi er fi existat o idilă, dar nimeni nu s-a așteptat la ce a urmat. Vedetele au făcut un vlog în care au explicat mai multe amânunte printre care faptul că sunt împreună de nu mai puțin de trei ani de zile și că urmează să devină părinți. Anunțul a picat ca un șoc pentru fanii cuplului care s-au bucurat și care vor să știe fiecare detaliu al relației lor.

Smiley și Gina Pistol au devenit rapid unul dintre cele mai iubite și urmărite cupluri din showbiz-ul autohton, iar pe toată perioada de sarcină blondina a fost asaltată de internauți care au vrut să știe totul despre ea.

Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol, pe ultima sută de metri în ceea ce privește sarcina

Blondina încă trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei. Mai are foarte puțin până la momentul în care își va aduce pe lume fiica și deja a pus la punct toate detaliile în acest sens. Frumoasa vedetă a anunțat în urmă cu ceva vreme că s-a apucat de renovări în ceea ce privește camera bebelușului, motiv pentru care nici Smiley nu mai stătea pe acasă, pentru că totul era un șantier în lucru.

Acum, însă, spațiul dedicat fiicei lor a fost finalizat, iar designul este cât se poate de adorabil și potrivit pentru o mică prințesă.

Citeste si: Cum arată Gina Pistol cu puțin timp înainte să nască! Iată cum s-a filmat alături de Smiley VIDEO

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Blondina mai are circa o săptămnă până naște și recunoaște că este puțin speriată de acest moment. Ultima perioadă a însemnat multe analize și ecografii pentru a se asigura că totul decurge conform planului. După o discuție avută cu anestezistul care va asista la nașterea ei, Gina Pistol a recunoscut că se simte puțin îngrijorată.

„ Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare.... Cred că toate femeile au trecut prin asta” , le-a povestit Gina Pistol internauților.

În ultimul trimestru de sarcină, blondina a experimentat insomnii, diverse dureri și a mărturisit că reține foarte multă apă. Cu toate acestea, Gina Pistol este o graviduță-model, care arată foarte bine!

Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol și Smiley, o poză cât o mie de cuvinte!

Ultima postare a Ginei Pistol de pe Instagram i-a făcut pe fani să o ia razna, mai ales că cei doi nu se afișează foarte des în compania celuilalt. Blondina a postat o fotografie în care se sărută pasional cu celebrul artist, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Citeste si: Gina Pistol a început să plângă în ediția de marți a emisiunii Chefi la cuțite! Ce a emoționat-o atât de tare: „Nici nu mai am cuvinte”

Poza în care cei doi se sărută cu patos a strâns în doar 21 de ore la postare nu mai puțin de peste 124 de mii de aprecieri și 451 de comentarii din partea fanilor. Vedeta nu a simțit nevoia să adauge și o descriere la fotografie pentru că imaginea vorbește de la sine. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată unul de celălalt, iar din rodul iubirii lor va rezulta o fetiță, care este așteptată să vină pe lume în circa o săptămână.

Internauții s-au emoționat profund la vederea fotografiei cu cei doi și nu au putut să nu le ureze ceva de bine: „Iubirea plutește în aer./ Abia aștept să văd bebelușul vostru. Sarcină și naștere ușoară, Gina./ Ce bine vă stă împreună!/ Ce tare este poza asta./ Cei mai minunați viitori părinți./ Naștere ușoară și bebe sănătos”, sunt câteva din sutele de comentarii primite la fotografie.