Gina Pistol, aluzii clare pentru Smiley! Ce vrea prezentatoarea de la cântăreț, înainte de a naște

In articol:

Doar că, deși va deveni mamă, Gina Pistol nu a fost luată încă în căsătorie de Smiley și, spun gurile rele, nici măcar cerută, inelul de logodnă nefiind încă așezat pe inelarul frumoasei viitoare mămici.

Și, parcă pentru a sugera că ar aștepta să fie, măcar în ceasul al 12-lea cerută ”regulamentar”, Gina Pistol a postat o imagine care spune totul despre ce își dorește. Și anume, un inel de logodnă fabulos, unul care să îi fie pus pe deget de Smiley cât mai repede. Astfel, în loc să posteze mărțișoare care mai de care mai gingașe pe conturile ei de socializare, Gina Pistol a postat imaginea unul inel din aur, cu smarlade, o bijuterie care costă, cu siguranță mii, dacă nu chiar zeci de mii, de euro, mesajul care însoțește imaginea fiind mai mult decât sugestiv.

Inelul pe care Gina Pistol si-l doreste

”Stop, al meu”, a scris Gina Pistol lângă inelul pe care, aluziv, îl tot așteaptă de la Smiley, cu atât mai mult cu cât frumoasa prezentatoare Tv de la ”Chefi la Cuțite” va da naștere, cât de curând, copilului pe care îl are în burtică.

ȘI, în așteptarea inelului de logodnă, Gina Pistol a dezvăluit că, deja, a pregătit bajaul pentru momentul în care va merge la maternitate pentru a o aduce pe lume pe fetița ei și a lui Smiley, moment pe care, așa cum recunoaște chiar ea, îl așteaptă cu nerăbdare.

Gina Pistol e nerabdatoare sa devina mama

Gina Pistol, emoționată că devine mamă

Smiley a dezvăluit că au pregătit totul pentru venirea fetiței pe lume. „ Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a spus Smiley care, totodată, a explicat de ce petrece în această perioadă atât de mult timp în studioul de înregistrări. „La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este in reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou. Începutul lui martie este programat să vina copilul, dar se poate întâmpla orice”, a mai spus Smiley, nerăbdător să o vadă pe fetița lui și a frumoasei Gina Pistol în carne și oase.

„Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare.... Cred că toate femeile au trecut prin asta” , le-a povestit Gina Pistol internauților.