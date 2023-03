"Ginerele meu e Răzvan" Mama Oanei Matache îi ține partea lui Răzvan Miheț. Gina Matache îl desființează pe noul iubit al fiicei sale: "A venit un neica nimeni să se facă tătic"

In articol:

Divorțul dintre Oana Matache și Răzvan Miheț a venit ca un șoc în showbiz-ul românesc, mai ales că la scurt timp, sora Deliei s-a afișat la braț cu noul iubit, Radu Siffredi.

Gina Matache este de partea lui Răzvan Miheț în scandalul divorțului

Gina Matache s-a arătat nemulțumită de deciziile Oanei încă de la început, mărturisind că nu are încredere în nou partener al fiicei sale. Femeia a mărturisit că ginerele ei rămâne Răzvan Miheț, însă nu se poate pronunța, întrucât nu știe amănunte din căsnicia celor doi.

Gina Matache nu a fost de acord cu noua relație a fiicei sale încă de la început. Mama Deliei a ținut să spună în nenumărate rânduri că Radu Siffredi nu este potrivit pentru fiica ei și mai ales pentru nepoții săi.

Mai mult decât atât, Gina Matache este de partea fostului soț al Oanei, Răzvan Miheț, considerându-l în continuare ginerele ei. Cu toate acestea, artista nu are informații despre mariajul dintre fiica sa și Răzvan și nu cunoaște motivul despărțirii.

„ Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa... un impas! E probabil că... Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Mama Deliei îl desființează pe Radu Siffredi, considerând, în continuare, că nu are ce căuta în viața fiicei sale. Mai mult decât atât, aceasta este în totalitate contra faptului ca noul iubit al Oanei să stea în apropierea celor doi nepoți ai ei.

„ Asemenea oameni nu vreau să văd în viața mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva așa de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât... Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și... Toată situația asta e ceva așa... El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem...» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a mai spus femeia.

Gina Matache încă nu a vorbit cu fiica sa

Deși și-au aruncat vorbe grele în mediul online, Gina Matache nu a găsit momentul potrivit să vorbească cu Oana. Cu toate acestea, artista crede că fiica sa este destul de matură încât să își rezolve problemele personale. Ea speră în continuare că sora Deliei își va da seama de deciziile pe care le-a luat și va pleca de lângă noul iubit.

„ Momentan, lăsăm lucrurile, că nu pot să mă bag! Are 30 și ceva de ani... Pot eu să mă bag acum în viața lor!?(...) Măi, viața e viață! Viața e lungă! Sper să se trezească și să se sperie de ce are lângă ea acum! Pe mine mă interesează doar de ginerele meu, care e Răzvan, de copii, de Oana, că e fata mea, dar, în rest...”, a mărturisit Gina Matache.

Oana Matache și Răzvan Miheț [Sursa foto: Instagram]