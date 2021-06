Google a creat un Doodle interactiv prin care susține vaccinarea anti-COVID! La nivel mondial au fost administrate 2,66 mld. de doze de vaccin

Vaccinare anti-covid [Sursa foto: MediaFax Foto] 08:56, iun 22, 2021 Autor: Elena Popescu

Google a creat un Doodle interactiv prin care susține vaccinarea anti-COVID! Totodată, motorul de căutare oferă informații actualizate despre centrele de vaccinare, dar și statistici despre numărul de doze de vaccin administrate în România, dar și la nivel mondial.

Google a creat un Doodle interactiv prin care susține vaccinarea anti-covid!

Până în prezent, în România au fost administrate 8,74 mil. de doze de vaccin anti-COVID, iar 4,36 mil. de persoane au fost vaccinate complet. În total, 22,4% din populația țării a fost vaccinată cu serul anti-COVID.

La nivel mondial au fost administrate 2,66 mld. de doze de vaccin anti-COVID, iar 775 mil. de oameni au fost vaccinați cu ambele doze. Până în prezent a fost vaccinată 9,9% din populația lumii.

Ministrul Sănătății, despre noua tulpină a coronavirusului

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a vorbit despre faptul că tulpina indiană a coronavirusului poate deveni predominantă în România.

Medicul susține că spitalele din țara noastră sunt pregătite pentru valul patru al pandemiei.

„Ea (tulpina Delta – n.r.) este cu o rată de infectivitate mai mare decât celelalte tulpini circulante, conform estimărilor pe care asociaţiile europene le fac, durata până la care tulpina Delta şi rata de infectivitate a acesteia vor avea consecinţe nu este una foarte lungă.

Este vorba probabil de mai multe săptămâni sau mai puţine luni până când şi la noi tulpina Delta va deveni predominantă.

M-aş feri să dau o estimare exactă, pentru că există numeroşi factori care contribuie, aşa cum am văzut şi ce s-a întâmplat anul trecut pe perioada de vară, incidenţa a scăzut şi era un an în care nu am avut vaccinare, aşa cum vedem că se întâmplă în alte ţări, acolo unde există un procent mare de vaccinaţi cu două doze, cum este Israelul, incidenţa este ţinută sub control în continuare şi atunci cred că mesajul pe care trebuie din nou să îl transmitem împreună este că avem şanse mari să trecem cu bine prin săptămânile şi lunile ce urmează, dacă ne vaccinăm.

Aşa cum am spus, noi suntem pregătiţi pentru oricare dintre posibilităţi. Am pregătit spitalele şi fluxurile din spitale, tocmai pentru a face faţă la o recrudescenţă a cazurilor de COVID. Suntem pregătiţi indiferent dacă această creştere va apărea sau nu sau dacă va apărea mai devreme sau mai târziu”, a declarat ministrul Ioana Mihăilă.

Valeriu Gheorghiță: ”Zeci de mii de doze de vaccin Astrazeneca expiră în câteva zile”

Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat faptul că țara noastră avea în stocuri, la sfârșitul săptămânii trecute, în jur de 6 milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccin folosite în România. Dintre toate acestea, aproximativ 35.000 de doze de ser de la AstraZeneca au termen de expirare la 30 iunie.

„Noi încercăm să distribuim- ele sunt de fapt doze care se regăsesc la nivelul direcțiilor de sănătate publică, în centrele regionale de depozitare și în centrele de vaccinare. Sunt doze care au fost distribuite cu mult timp în urmă, însă ca urmare a scăderii importante a numărului de persoane care se vaccinează cu acest vaccin, evident că aceste doze au un risc de a ieși din termenul de valabilitate în perioada următoare. Tocmai de aceea, pentru noi este important la acest moment să creștem capacitatea de stocare, dar, pe de altă parte, să evităm să iasă din valabilitate aceste doze”, a spus Valeriu Gheorghiță.