Graviduța Cristina Cioran, probleme de sănătate în luna a șasea de sarcină: "Dimensiunea sa creşte odată cu bebeluşul"

Cristina Cioran trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Jurnalista urmează să devină mămică pentru prima oară și abia așteaptă momentul în care își va ține bebelușul la piept.

Cristina Cioran, probleme de sănătate

Chiar dacă traversează o perioadă extrem de frumoasă, Cristina Cioran nu se poate bucura chiar de tot ce se întâmplă în viața ei la momentul actual. Însărcinată fiind în șase luni, viitoarea mămică se confruntă cu mici probleme de sănătate.

Din păcate, la ultimul control medical, jurnalista a aflat că are un fibrom uterin, care crește pe zi ce trece. Se pare că această afecțiune a dobândit-o în timpul sarcinii. Însă, se pare că nu ar fi vorba de ceva grav, deci mămica nu trebuie să își facă probleme.

„Poate că dacă foloseam aparatul reproducător la timp, nu apărea acest fibrom uterin. Din fericire, este în exteriorul uterului şi nu afectează sarcina, doar dimensiunea sa creşte odată cu bebeluşul. Va trece!”, a dezvăluit vedeta, potrivit clickpentrufemei.ro.

Cum a fost cerută în căsătorie Cristina Cioran?

Prezentatoarea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alexandru, cu care s-a logodit la doar o săptămână după ce s-au cunoscut. După ce va aduce pe lume fetița, cei doi îndrăgostiți se vor căsători, iar superba vedetă va îmbrăcat rochia de mireasă.

„Alex m-a cerut de nevastă la o săptămână după ce ne-am cunoscut… Nu i-am zis nimic. N-am răspuns. I-am răspuns după aceea… Trebuia să ne căsătorim chiar înainte să rămân însărcinată. Noi ne-am dorit să ne căsătorim din februarie, dar după ce am aflat că sunt gravidă, am amânat. Şi când să ne facem analizele, am constatat că eu nu mai am certificatul de naştere. Ştiu că sună ciudat, dar trebuie să mă duc până la Constanţa într-o zi lucrătoare, să îl iau”, a mai declarat actrița.