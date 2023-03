Grea e viața de artist! Mario Fresh a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru succes: "Am avut perioade în care mă pierdeam" | EXCLUSIV

In articol:

Mario Fresh ne-a acordat un interviu exclusiv, unde a vorbit despre ce proiecte pregătește în următoarea perioadă, despre piesa care a atins aproximativ 1,7 milioane în shazamuri, dar și de unde își ia inspirația pentru melodiile lui, care ajung peste noapte hit.

Mario Fresh, totul despre sacrificiile pentru succes

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artistul a povestit că muncește foarte mult pentru ca melodiile sale să ajungă în trending, dar și despre faptul că nu și-ar dori niciodată să ia o pauză de la celebritate. Mario a menționat că mentorii lui au fost Alex Velea și Smiley, povestind că aceștia l-au format ca artist de la nume până la carieră muzicală, dar și că le este recunoscător.

Mario Fresh este unul dintre cei mai în vogă artiști din România. Totuși, pentru a fi numărul 1 ai de plătit un preț, iar acela pentru Mario este odihna. Artistul ne-a mărturisit că pierdea nopțile la studio, numai să fie sigur că va scoate hituri pe bandă rulantă, ceea ce a și făcut. Și acum mai are probleme cu odihna, dar nu ar da succesul său pentru nimic în lume.

"Sunt de la foarte bine în jos. Totul merge foarte bine, mai puțin cu odihna, în schimb e extraordinar. Asta-i viața de artist, noaptea vesel, ziua trist. Dacă e să vorbim de cheia succesului, nu există altceva decât muncă și perseverență, pentru că am avut și eu perioade în care mă pierdeam și nu știam ce să mai fac ca să mai am succes, dar de fapt mi-am dat seama că nu munceam deloc, doar îmi doream și trebuie să și muncești când îți dorești. Mă epuizează uneori viața de artist, dar nu aș vrea să iau o pauză de la celebritate, niciodată. În ultima perioadă chiar pot să zic că am fost cuminte, am plecat la 4 de la studio maxim. Aveam momente când stăteam la studio și poate chiar nu mai plecam până pe la 7-8 dimineața. Cam așa merge treaba. Trebuie îmbinat utilul cu plăcutul, trebuie să mai faci și sport, să mănânci corect. Atunci când ești super epuizat, nu îți mai vine să mai faci toate lucrurile astea. Dacă ești atent și corect în toate reușești.", a declarat Mario Fresh.

"Necesar", hitul care i-a adus succesul lui Mario Fresh

Dintre toate piesele lui Mario Fresh, cea cu care chiar a dat lovitura este "Necesar". A fost locul 1 în topuri foarte mult timp și încă răsună la radio atât în țară, cât și în străinătate. Artistul ne-a povestit cât de mult succes a avut cu acest hit și cât de fericit este pentru rezultatele avute de pe urma lui.

"Cred că 'Necesar' face parte din calupul ăla de 5-10 piese cele mai ascultate din România din toate timpurile. Mi se pare că a rămas acolo. Ne bucurăm că a fost așa și nu s-a terminat aici cu piesa asta, urmează remake-uri. Avem 1,7 milioane de Shazamuri la piesă. Nu știu dacă există o piesă mai mare la numere ca și shazamuri din România. Urcă foarte mult în vizualizări, suntem pe radio în foarte multe țări.", a mărturisit Mario Fresh, la WOWnews.

