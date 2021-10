Groparii din Botoșani nu mai fac față deceselor din valul patru Covid! Ce măsuri disperate au fost luate?

Cimitir Botoșani [Sursa foto: PixaBay] 17:46, oct 14, 2021 Autor: Lorena Daniș

In articol:

Pe data de 12 octombrie a fost luată hotărârea de către SPAPOC: Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor de a închiria un excavator deoarece groparii locului nu mai făceau față numărului exagerat de înhumări.

În ultima perioadă, cazurile morților de Coronavirus au crescut îngrijorător, lucru de le-a crescut groparilor ritmul de lucru. SPAPOC are doar 10 gropari care sunt repartizați în cele două cimitire în funcție de numărul înhumărilor.

"Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate", declară Marinela Vieru, directotul SPAPOC. De asemenea, acesta a adăugat în declarațiile sale că nu poate prevedea ce se va întâmpla în zilele care urmează.

Coronavirus face tot mai multe victime în ultima perioada

Numărul înhumărilor pe zi, înainte de criza sanitară, nu trecea de cinci-șase, în ultimele zile însă, numărul trece de 10 pe zi. Conform datelor centralizate din municipiul Botoșani, până de curând numărul deceselor era de aproximativ 50 de persoane, însă numărul acestora s-a dublat.

Extinderea cimitirelor este cea mai bună soluție

Datorită valului exagerat de înhumări din ultima perioadă, numărul locurilor de veci s-a micșorat.

Edilii municipilului Botoșani au în vedere licitația vizând extinderea Cimitirului Eternitatea, acest anunț a fost postat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 28 octombrie. Valoarea contractului este de 4.517.810 de lei.

Situațiile disperate din cimitire se întâmplă sub privirile îndurerate ale rudelor celor decedați. "Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere", a povestit un botoşănean.

"Municipiul Botoşani se confruntă cu o acută lipsă de locuri de înhumare în ambele cimitire ale oraşului. Singura posibilitate de rezolvare a problemei este extinderea Cimitirului Eternitatea, pe terenul proprietate a Consiliului Local. Terenul în suprafaţă de 77.928 de metri pătraţi este adiacent vechiului cimitir şi, prin lucrări de sistematizare, se poate alipi construcţiei existente. Etapa I se referă la o suprafaţă de 55.600 de metri pătraţi. Acest teren se află într-o zonă nesistematizată şi, prin lucrări de protecţie cu arbori, arbuşti se poate amenaja o aripă a cimitirului existent", se arată în documentaţie.

Cazuri similare au fost întâlnite chiar și în Italia, mai exact în Roma, unde în luna mai au fost declanșate revolte provocate de angajații pompelor funebre, care erau nemulțumiți de indisponibilitatea locurilor.