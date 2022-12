Haziran, iubita lui Luis Gabriel, a vorbit despre a doua sarcină: „Facem al doilea copil”. Când vor deveni părinți din nou

In articol:

Haziran și Luis Gabriel sunt unii dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din țară. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani, iar anul acesta au devenit pentru prima dată părinții unui băiețel pe nume Joseph Luis Tiago.

Haziran și Luis Gabriel se simt mai fericiți ca niciodată, de când în viața lor a apărut micuțul Joseph și sunt de părere că fiul lor era exact ceea ce lipsea pentru ca familia lor să fie una împlinită din toate punctele de vedere. Totuși, cei doi artiști nu se opresc aici și își doresc o familie numeroasă, gândindu-se deja la un al doilea copil.

Haziran și Luis Gabriel se gândesc deja să devină părinți pentru a doua oară

Cei doi artiști susțin că viața lor s-a schimbat în mai bine de când a apărut micuțul Joseph, iar Haziran este pregătită să devină mamă pentru a doua oară. Luis Gabriel și soția lui își doresc o familie numeroasă, însă pentru moment vor să își dedice tot timpul fiului său, iar peste câțiva ani, când acesta va fi deja la grădiniță, au în plan să devină părinți pentru a doua oară.

” Ne-am pus în cap și asta, să știi, să facem al doilea copil, dar când Joseph va merge la grădiniță, să putem să fim mai liberi și să ne putem ocupa cum trebuie de el sau de ea ori de ei. Ne dorim trei-patru copii, să fie mai mulți. Vrem să fie totuși o diferență, să nu ne închidă chiar așa.”, a mărturisit Haziran, pentru Spynews.ro.

Haziran, Luis Gabriel și fiul lor.

Luis Gabriel și Haziran, primele sărbători alături de fiul lor

Luis Gabriel și Haziran au petrecut sărbătorile de iarnă în cel mai frumos fel posibil, în familie alături de fiul lor. Acesta a fost primul Crăciun cu micuțul Joseph, iar cuplul a fost fericit, iar atmosfera una de neuitat. Cei doi artiști sunt dedicați fiului lor și încearcă să îi ofere toată atenția de care are nevoie, dar fac și tot posibilul să aibă tot ce își dorește, atât din punct de vedere material, cât și emoțional.

” A fost un an cu multe schimbări în primul rând, foarte multe schimbări frumoase și care ne-a adus cea mai mare fericire, pe băiețelul nostru. Sărbătorile au fost cele mai frumoase și liniștite din ultimul timp, m-am bucurat foarte mult că a putut să stea și Luis alături de noi. Am stat împreună și acum suntem împreună la părinții mei la Craiova. Moșul i-a adus lui Tiago foarte multe jucării, îi plac foarte mult jucăriile, a primit de la toată lumea.”, a mai spus Haziran.

Haziran a luat o pauză de la viața profesională pe timpul sarcinii, dar și după ce a născut, pentru a se ocupa de fiul său, însă acum este pregătită să urce pe scenă. Cu toate acestea, încă este nehotărâtă în legătură cu noaptea de Revelion, fiind conștientă că nu mai rezistă până la ore târzii, așa cum o făcea în trecut.

” De Revelion încă nu știm. Luis o să cânte, sunt indecisă dacă să merg cu el sau să stau acasă liniștită pentru că nu mai sunt așa energică și să pot sta până la 4-5 dimineața trează. Eu îi zic hai acasă, m-am plictisit, mi-e somn, mi-e foame. L-aș fi lăsat pe micuț acasă, la ai mei. Ne ajută cum pot, ai mei sunt de la Craiova, e mai greu, mai venim noi la ei.”, a explicat artista.

Petru Haziran și Luis Gabriel, anul 2023 vine cu planuri mari pe partea profesională. Artista este pregătită să revină pe scenă cu forțe proaspete și are așteptări mari de la anul ce urmează.

„ Pentru 2023 avem foarte multe planuri, avem surprize foarte multe, eu am tot scris pe Instagram, nu se așteaptă nimeni. Ce ne-am pus noi în cap sper să se și îndeplinească. Noi avem o superstițite să nu spunem planurile noastre că nu se mai îndeplinesc. În mare parte sunt planuri pe partea profesională, că toată lumea știe că am făcut o pauză foarte mare, am rămas însărcinată, am născut și nu m-am mai ocupat de partea profesională, dar asta nu înseamnă că n-am lucrat. Avem foarte multe proiecte și o să le punem în practică la începutul anului”, a mai spus Haziran.

Haziran și Luis Gabriel.