Helen McCrory a murit la vârsta de 52 de ani! Actrița era cunoscută pentru rolul ei din serialul Peaky Blinders

Actrița Helen McCrory a murit la vârsta de 52 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Anunțul cel trist a fost făcut de soțul acesteia.

Helen McCrory s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, după o luptă grea cu cancerul.

Anunțul cel trist a fost făcut de soțul actriței pe pagina sa de Twitter, anunță BBC.

„Mi-e foarte greu să anunț că după o eroică luptă cu cancerul, frumoasa și puternica femeie care este Helen McCrory a murit liniștită acasă, înconjurată de un val de dragoste din partea familiei și a prietenilor. A murit așa cum a trăit. Fără teamă. Doamne, o iubim și știm cât de norocoși suntem că am avut-o în viața noastră", a scris soțul acesteia pe contul de Twitter.

Peaky Blinders a adus un omagiu, scriind pe Twitter: „Toată dragostea și gândurile noastre sunt alături de familia Helen”.

Helen McCrory [Sursa foto: Captură YouTube]

McCrory a interpretat-o ​​pe mătușa Polly în toate cele cinci serii ale dramaturgiei, de la începuturile sale în 2013.

De asemenea, a jucat-o pe Narcissa Malfoy, soția lui Lucius Malfoy și a mamei lui Draco, în Harry Potter and the Half-Blood Prince și Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 și Part 2.

Celelalte roluri ale sale au inclus rolul soției fostului prim-ministru Tony Blair, Cherie, în filmele Regina și relația specială, iar ea a oferit vocea lui Stelmaria, demonul leopard al zăpezii al lui Lord Asriel, în recentul serial de televiziune One His Dark Materials.