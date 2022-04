Horia Colibășanu vrea să urce singurul munte de peste 8.000 m necucerit de un român în Nepal: „Cel mai frică îmi este de întoarcerea de pe vârf” | EXCLUSIV

In articol:

Colibășanu pleacă marți în noua sa aventură și vrea să atace muntele care i-a dat bătăi de cap în urmă cu 10 ani de zile.

Horia Colibășanu: „Până nu-l urc, nu s-a schimbat nimic!”

În 2012, alpinistul a renunțat la escaladare cu 200m înainte de a ajunge în vârf.

Alpinistul va face din nou echipă cu Marius Gane și Peter Hámor, din Slovenia, cu care a urcat recent pe Dhaulagiri, un alt vârf înalte de peste 8.000m din Nepal. Expediția actuală va dura aproape două luni și va travers o rută sălbatică și izolată din Himalaya, de la granița dintre India și Nepal.

„Pur și simplu mai încerc încă o dată. Până nu-l urc, nu s-a schimbat nimic! Nu toate lucrurile ies din prima. Data trecută am greșit ultima parte a rutei. Am mers pe un alt culoar care nu ne-a scos pe treapta principală, am ajuns sub un perete pe care nu se putea urca și a trebuit să renunțăm undeva la 200m sub vârf. Nu mai aveam timp să coborîm, să ocolim și s-o luăm pe partea cealaltă. Era prea mult!(...) Ai o limită de timp, nu poți sta foarte mult acolo. Trebuie cam în 10, 12, 14 ore să ajungi pe vârf. Fereastra de vârf este undeva aproape de finalul lunii mai. Avem o prognoză și atunci știm că e momentul potrivit.(...) Cel mai frică îmi este de întoarcerea de pe vârf. Se știe că este foarte dificilă și data trecută a fost foarte greu să cobor, chiar dacă nu fusesem încă pe vârf. Sper să am resurse să o termin!”, a declarat Horia Colibășanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Real Madrid, Barcelona si Juventus reînvie Super Liga de fotbal fără giganții Angliei: „N-ar fi bună pentru fotbal!”

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Horia Colibășanu: „ Cam toată lumea care urcă acolo nu face ultimul pas până în vârf.”

Kanchenjunga este supranumit de oamenii locului „vârful neatins”. În mod tradițional, alpiniștii care au dus expediția până la capăt nu au călcat în cel mai înalt punct al muntelui din respect pentru credința băștinașilor.

„Cu acesta ar fi toate vârfurile de peste 8.000m. Este ultimul vârf pe care-l mai am de urcat în Nepal. Cam toată lumea care urcă acolo nu face ultimul pas până în vârf. Este o tradiție a locului în zonă, pentru că localnicii consideră că acolo trăiesc zeii și nu vor să-i deranjeze. Este o superstiție, să spunem, dar este respectată de alpiniști. N-am niciun motiv să mai fac doi metri în plus. Nu fac diferența din punct de vedere alpinistic. Acolo este un mic platou aproape de vârf și te poți opri cu doi metri înainte”, le-a spus Horia Colibășanu jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: EXCLUSIV! Cum comentează legendele naționalei de fotbal a României candidatura Rusiei pentru EURO 2028: „Profită de orice moment!”

Horia Colibășanu: „Nu mi-am făcut planul și nici nu vreau.”

Colibășanu a participat la 23 de expediții internaționale și a escaladat până acum 8 vârfuri de peste 8.000m altitudine sau „optmiari”, cum mai sunt ei cunoscuți printre alpiniști. Este singurul român care a urcat pe Everest fără oxigen și care a cucerit K2, Annapurna și Dhaulagiri, trei dintre cei mai periculoși cinci munți din lume.

După multe peripeții și situații limită de-a lungul carierei, Colibășanu a învățat să ia expedițiile pas cu pas și să nu planifice calendarul în avans.

„Nu mi-am făcut planul și nici nu vreau. Este o altă superstiție a alpiniștilor. Este bine să termini ce ai de făcut. Trebuie să te concentrezi pe o chestie foarte grea înainte de a te apuca de alta. În mod normal ar trebui să continui cu proiectul meu de a urca toate celelalte vârfuri de peste 8.000m. Mai sunt 6, sper să fie încă 5, unul în Tibet și 4 în Pakistan”, a explicat alpinistul.