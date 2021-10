Horia Moculescu, acuzat de fosta soție că i-a distrus întreaga carieră. Mariana Moculesu spune că a fost concediată din cauza marelui compozitor: "Horia m-a lăsat fără pâine, n-am mai găsit un alt loc de muncă"

In articol:

Mariana și Horia Moculescu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. În 1997 cei doi și-au spus, însă, adio, iar divorțul nu a fost unul lipsit de năbădăi, pentru că la acea vreme pianistul nu își dorea să se despartă.

Acum, la 24 de ani de când au rupt mariajul, Mariana Moculescu îl învinovățește pe fostul soț că i-a distrus întreaga carieră în televiziune.

Citeste si: Mariana Moculescu, amenințată cu moartea de iubitul italian! Dezvăluiri cutremurătoare: „Mi-am strâns bagajele și am fugit”

"A intrat în biroul șefilor și le-a zis: Dați-o afară pe Mariana!"

Mariana Moculescu obținuse în urmă cu mai bine de două decenii un loc de muncă în televiziune și era prezentatoare de știri la pupitrul unuia dintre cele mai cunoscute posturi TV din țara noastră. Totuși, femeia spune că întreaga carieră i-a fost ruinată după despărțirea de Horia Moculescu, căci fostul soț a dat buzna în biroul șefilor ei și i-a îndemnat să o concedieze. La puțin timp de la incident, Mariana a rămas fără loc de muncă, iar acum îl învinuiește pe cel care i-a fost partener de tot ce s-a întâmplat: "Horia mi-a făcut mult rău. A intrat în biroul șefilor și le-a zis ”Dați-o afară pe Mariana!”, au fost și martori, nu poate nega. Apoi, am fost chemată și mi s-a adus la cunoștință că trebuie să demisionez, că mă aflu în acest scandal devenit public, și că un știrist nu are voie să fie implicat în astfel de probleme. Mi s-a spus că are relații peste tot, că îmi va face rău.

Mariana Moculescu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Nu am crezut și uite că acei oameni aveau dreptate. Horia m-a lăsat fără pâine, n-am mai găsit un alt loc de muncă în televiziune, cariera mea s-a oprit atunci, din vina fostului meu soț, Horia Moculescu. Apoi tot el m-a invitat la tribunal, ca să ia toată casa, apartamentul în care am locuit împreună, din zona Parcului Cișmigiu. Acum îl are pe tot, să fie mulțumit!", a povestit Mariana Moculescu, pentru Impact.ro.

Horia Moculescu [Sursa foto: Facebook]

Mariana Moculescu a divorțat din cauza fostei soții a lui Horia Moculescu?

Mariana Moculescu a mai dezvăluit că în căsnicia cu Horia Moculescu se confrunta aproape zilnic și cu scandalurile iscate de fosta soție a compozitorului, care nu putea sta departe de relația celor doi. Fosta prezentatoare TV a povestit că Ana Maria îi făcea viața un calvar și îl căuta mereu pe partenerul ei, fapt care o deranja destul de mult: "Ana Maria, fosta soție a lui Horia, mi-a făcut viața un calvar, cât am locuit cu el. Îl suna mereu, îl ținea cu orele la telefon, se băga mereu în casa noastră. Nici cu Horia nu voia să fie, dar nici nu se putea ține departe de el.

Citeste si: Horia Moculescu, sfâșiat de durere! Celebrul compozitor are un mare regret: ”Îmi pare foarte rău”

La un moment dat, a fost la ușa casei mele din Galați, ca să simtă energiile, a pus palmele în fața ușii. Nu știam, dacă nu-mi spunea chiar ea. Femeia are niște probleme. La un moment, mi-a strigat că sunt reîncarnarea fiicei sale moarte, că m-am întors pe pământ ca să mă răzbun pe ea. Tot timpul trebuia să fiu atentă la ea, se ținea numai de rele, nu-mi mai stătea mintea să-mi caut un loc de muncă.", a încheiat Mariana Moculescu, pentru sursa amintită.