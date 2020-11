Mariana Moculescu, în pericol de moarte. Ce a pățit fosta soție a compozitorului Horia Moculescu. „Alunecam spre prăpastie”

Mariana Moculescu, la un pas de moarte

Mariana Moculescu a fost la un pas de moarte, după ce a rămas cu mașina împotmolită pe un drum înzăpezit, din apropierea lacului Scropoasa, care se află deasupra localității Moroieni, lângă Sinaia. Alături de ea se afla și bunul ei prieten, actorul Cătălin Lungu, care era la volanul mașinii. În acel moment, orice manevră le-ar fi pus viața în pericol.

In articol:

Fosta soție a celebrului compozitor Horia Moculescu a declarat pentru Playtech.ro că a fost una dintre cele mai mari sperieturi din viața sa. „Am rămas cu mașina pe un drum înghețat, spre Lacul Scropoasa, nu mai puteam da nici înapoi, nici înainte, la stânga era prăpastie. Am sunat la 112, au venit jandarmii montani, ei au dat la lopată, noroc cu ei. Mi-a fost tare frică. Am tras o spaimă soră cu moartea!”, a declarat Mariana Moculescu.

„Puneam frână, alunecam spre prăpastie”

Actorul Cătălin Lungu, cel care se afla la volan, a declarat pentru sursa citată că mașina a fost pe punctul de a cădea într-o prăpastie. „Înainte cu 830 m de Lacul Scropoasa am realizat că urma o panta plină de gheață, iar pe stânga era prăpastie. Drumul se îngustase. I-am spus Marianei că nu mai putem coborî pentru că e pantă abruptă, gheață și prăpastia foarte aproape. Se dă și ea jos din mașină, ca să se uite. Mașina, echipată cu cauciucuri de iarnă, noi. Degeaba.

Citeste si: Nicolae Botgros a ajuns dependent de masca de oxigen, după infecția cu coronavirus: ”Mai bine mor decât să fiu intubat”

Citeste si: Înfricoșătoarea viziune a Papei Leon al XIII-lea despre "secolul Satanei". Se adeverește? - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Citeste si: Loredana Pastramă o distruge pe soția lui Pepe. Dezvăluire stupefiantă făcută de sora vitregă a Ralucăi: „A făcut două avorturi, a fost cusută să pară virgină„

Am întors mașina acolo, în pantă, și, când să urc, mașina patina. Și, dă-i și balanseaz-o, degeaba! Mașina se ducea în spate. Puneam frână, alunecam spre prăpastie. Am tras frâna de mână și am încercat să plec așa. N-a fost chip. Rămăsesem în rampă, după ce am întins mașina, într-o curbă, pe partea stângă”, a povestit actorul.

În cele din urmă, Mariana Moculescu și Cătălin Lungu au sunat la 112 și în circa 25 de minute a sosit la fața locului o mașină de jandarmi montani, care i-a ajutat să plece de pe loc. „Au pus pământ sub roți, ne-au împins și am reușit să plecăm. Nu la lac, ci direct spre Sinaia la restaurant, apoi la Brașov”, mai spune Cătălin Lungu.

SURSE: Playtech.ro