Horia Moculescu, apel disperat. Ce se întâmplă cu el

În primăvară, Horia Moculescu, in vârstă de 83 de ani, a fost suspect că ar fi fost infectat cu noul coronavirus, iar până a primit rezultatul testului, a trecut prin momente cumplite in spital. Din fericire, rezultatul a fost unul negativ, iar compozitorul s-a putut intoarce acasă.

Însă problemele de sănătate nu sunt singurele care nu-i dau pace artistului. Din cauza pandemiei de coronavirus, care a sistat toate spectacolele, actorii, cântăreţii, dar şi compozitorii sunt grav afectaţi financiar. Horia Moculescu spune că veniturile din acest an ale artiştilor vor fi de doar 15%, faţă de anii trecuţi, un nivel care nu-i ajută nici măcar să supravieţuiască.

"Această pandemie îngrozitoare ne afectează pe noi, artiştii, în mod nemijlocit. Pentru că, în calitate de artişti de scenă, nu ne invită nimeni, nicăieri, că nu există evenimente. În calitate de compozitor, e mai rău. Neexistând evenimente, nu sunt nici bilete de vânzare. Şi noi din bilete primim drepturi de autor. De acolo provin drepturile de autor, dintr-o bucăţică de bilet. Care nu mai există. Previziunile noastre au fost sumbre anul acesta. O să luăm cam 15% din ce luam de obicei”, a declarat Horia Moculescu zilele trecute.

Horia Moculescu s-a trezit cu pensia micsorata

Şi de parcă toate acestea nu erau de ajuns, in primăvară, Horia Moculescu a primit şi o scrisoare de la Casa de Pensii in care era anunţat că pensia lui a scăzut.

„Am primit un material voluminos cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1895 de puncte, ci am 1700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puținŢ, spunea Horia Moculescu in primăvară.