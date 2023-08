Horia Moculescu, veșnic îndrăgostit de muzică! La cei 86 de ani continuă să compună! Cum își găsește energia celebrul artist: „Nu sunt un om care să scriu la comandă”

In articol:

Horia Moculescu este, fără doar și poate, un nume important în tot ceea ce înseamnă muzica românească. Este de departe unul dintre cei mai cunoscuți pianiști, interpreți și compozitori din țara noastră. Artistul se bucură de un parcurs profesional demn de admirat.

Horia Moculescu, veșnic îndrăgostit de muzică

De-a lungul anilor, a reușit să-și construiască o carieră de succes, fiind extrem de îndrăgit de publicul său. În ciuda faptului că a ajuns la respectabila vârstă de 86 de ani, îndrăgitul artist nu s-a oprit niciodată din a compune și se pare că nu trece nici măcar o singură zi din viața sa fără să cânte la pian.

Ajuns la vârsta de 86 de ani, Horia Moculescu are în spate o carieră de zeci de ani pentru care a muncit, însă, foarte mult. Ba mai mult decât atât, nu s-a oprit niciodată din compus și se pregătește chiar de câteva concerte, la Mamaia și Craiova. În restul timpului, preferă să muncească de acasă și să compună ori de câte ori se simte inspirat.

„Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut 8, dar mai am 2 de scris.

Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu. Nu mă așez cu forța la pian. Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie.”, a mărturisit Horia Moculescu pentru playtech.ro.

Horia Moculescu continuă să compună

Sunt vecinii lui Horia Moculescu deranjați de muzica artistului?

Îndrăgitul artist a mărturisit că locuiește în același bloc de 50 de ani, iar în tot acest timp, nu a primit niciodată plângeri din partea vecinilor. Nu știe exact dacă oamenii fie îl apreciază pentru talentul său muzical, fie nu i-au spus nimic datorită faptului că îl îndrăgesc și îl respectă. Cert este că până acum nu s-a pus problema vreodată să primească plângeri din partea vecinilor săi.

„Am posibilitatea să compun digital, există tehnologie, dar eu cânt la pian. Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă. Oamenii îndrăznesc, lumea îndrăznește orice, dar nu cred că am deranjat.

Lumea nu a bătut pentru că poate le place, poate mă respect. Deocamdată nu mi s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu mi se întâmple niciodată!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.