Cum arată astăzi Nidia, fiica compozitorului Horia Moculescu

In articol:

Nidia Moculescu este fiica Marianei și a lui Horia Moculescu. Femeia are 31 de ani și a trecut prin multe experiențe grele până la această vârstă.

Nidia Moculescu este o fană înrăită a operațiilor estetice

A stat departe de lumina reflectoarelor și nu a încercat niciodată să profite de numele pe care îl poartă și de notorietatea tatălui ei, de la care a moștenit talentul.

Fiica lui Horia Moculescu a stat dintotdeauna departe de lumina reflectoarelor, astfel că nu se cunosc foarte multe amănunte despre viața ei. În plus, Nidia nu a vorbit despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut, dar comparând fotografiile publicate pe rețelele sociale, se observă că fiica lui Horia Moculescu și-a pus acid hialuronic în buze, dar și-ar fi micșorat și nasul.

Pe lângă cabinetele estetice, Nidia Moculescu a făcut multe vizite la medici de specialitate, având în trecut probleme grave de sănătate. Femeia a recunoscut public că a luat niște droguri ușoare, din cauza tensiunilor existe în viața ei la momentul respectiv, dar și că s-a îngrășat 13 kilograme din cauza unor pastile de pe piață.

Nidia Moculescu are o relație strânsă cu tatăl ei [Sursa foto: https://www.instagram.com/nidia_moculescu/]

“Da, am probleme de sănătate. E o problema foarte delicata, nici nu stiu cum sa spun pentru că nu e usor. Anul trecut am avut o interventie chirurgicala prin care mi-am scos o trompa necrozată. Am stat într-o tensiune maxima. Avea 10 cm, știam că îmi voi pierde ambele ovare în operatie, dar medicii au ales sa imi scoata doar o trompa. Am făcut ieri un control si acum trebuie sa scot și cealaltă trompă. Nu mai funcționeaza. Pe cale naturala nu voi avea copii. Nu am gene bune eu, bunicile mele au murit de cancer”, a mărturisit Nidia Moculesc la Kanal D.



Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

Citeste si: Prima reacție a Marianei Moculescu după ce fostul ei soț a ajuns la spital, suspect de coronavirus

Cum arată astăzi fiica marelui compozitor

Decisă să-și schimbe look-ul, Nidia Moculescu a apelat și la medicii esteticieni pentru a-și îmbunătății aspectul fizic. Totuși, este de apreciat faptul că vedeta nu a exagerat cu vizitele la estetician, păstrându-și naturalețea tinereței ei.



Solista se află într-o formă de zile mari, mai ales că a depășit perioada tulbure despre care am scris mai sus. Revenită la o greutate optimă, Nidia a povestit care a fost metoda prin care a reușit să dea jos kilogramele în plus.



Nidia Moculescu în prezent [Sursa foto: https://www.instagram.com/nidia_moculescu/]

”Merg de trei ori pe săptămână la sală. Am slăbit 10 kilograme în două luni cu ajutorul unei diete și a unor exerciții… Dacă vrei să slăbești este foarte important să nu sari peste mese și să nu te înfometezi. Trebuie să mănânci de trei ori pe zi și să ai două gustări. Important este să renunți complet la zahăr.Pâine integrală, două felii pe zi și sunt suficiente. Și așa slăbești până nu mai vrei”, a declarat Nidia pentru o publicație.

Horia Moculescu a mai avut un băiat care a murit la vârsta de 31 de ani

Horia Moculescu urmează să împlinească 85 de ani pw 18 martie. A fost de mic atras de muzică, astfel că a învățat să cânte la acordeon la vărsta de 6 ani. Piesa lui de debut și marele hit a fost ”De-ai fi tu salcie la mal”. Au urmat alte 500 de piese pentru care a luat 200 de premii. Aproape toți marile cântăreți de muzică ușoară au interpretat piesele semnate Horia Moculescu.



Citeste si: Nidia Moculescu a slăbit 10 kilograme în două luni! Ce dietă a urmat ea: „Important este să renunți la...”

Horia Moculescu şi Mariana Moculescu au fost căsătoriţi 13 ani și au împreună o fiică, pe Nidia, care i-a călcat pe urme și i-a dus numele mai departe. Deși Nidia este știută ca fiind singurul copil al compozitorului, adevărul este că acesta a mai avut un băiat, care, din păcate, a murit în 2008. Ionuț Moculescu a murit la 31 de ani, după ce a căzut de la balconul apartamentului în care locuia în Berlin.

Ionuț Moculescu a avut probleme grave de sănătate încă de când a venit pe lume. Ionuț s-a născut aproape orb, având dioptrii de -13 la unul dintre ochi. Din păcate, problemele s-au ținut lanț pentru băiat care câțiva ani mai târziu a aflat că are hepatită C. Ionuț s-a chinuit toată viața cu vederea, a fost operat de câteva ori în Germania, unde locuia cu mama lui și fosta soție a lui Horia, Ana Maria.







surse: libertatea.ro, playtech.ro