Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei? Iata intrebari vesnic actuale si teme preferate ale oamenilor din toate timpurile.

“Fa ceea ce iubesti, fa bine iar banii te vor urma” este o intelepciune de baza, insa in egala masura si planetele au un cuvant de spus daca suntem favorizati sau nu sa manifestam prosperitatea dorita. Urmand recomandarile specialistilor in astrologie, putem folosi in favoarea noastra energiile planetare pentru acest domeniu de viata. Fiecare planeta influenteaza intr-o masura mai mare sau mai mica sectorul banilor, carierei si oportunitatilor financiare. Miscarea astrelor prin zodii si case precum si aspectele astrale ce au loc permanent joaca un rol important in configuratia relatiei cu banii pentru cele 12 zodii.

Horoscopul banilor va relata intotdeauna si recomandari ori predictii despre succes, despre cariera sau munca intrucat toate acestea sunt legate intre ele. Ajungem la bani prin munca, prin predispozitia catre succes, prin ce facem bine in cariera.Banii se fac si se atrag printr-o mentalitate orientata spre prosperitate. Banii vin spre tine daca sunt in top 3 prioritati din viata ta. Banii vin, raman o vreme si o cantitate la tine, apoi pleaca.

Esti un om prosper financiar daca te descurci bine la acest circuit din trei pasi. Unii oameni atrag bani multi dar cum ii au ii si cheltuie. Altii atrag banii dar nu ii lasa sa circule mai departe. Iar altii au o relatie dificila cu banii toata viata, in mare masura din cauza convingerilor negative limitative pe care le-au preluat din familie.

Iata citate celebre in acest sens:

“Nu cheltui niciodata banii inainte de a-i face” – Thomas Jefferson

“Multi oameni nu au grija de banii lor pana cand ajung sa ii termine, iar altii fac la fel cu timpul lor” – Johann Wolfgang von Goethe

“Este bine sa ai bani si sa ai lucrurile pe care le cumperi cu banii, dar este bine sa verifici din cand in cand si sa te asiguri ca nu ai pierdut contactul cu lucrurile pe care banii nu le pot cumpara” – George Lorimer.

Viata aici pe Pamant este mai dificila fara bani suficienti pentru implinirea nevoilor de baza si a dorintelor ce duc la evolutie din unele puncte de vedere. De aceea, exista multe moduri prin care poti invata cum sa faci bani mai multi, cum sa scapi de credintele si convingerile ce iti limiteaza prosperitatea si pe care le-ai preluat de la altii, cum sa ai o viata echilibrata atat material cat si spiritual.



Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Activitatea astrala a saptamanii in zona banilor si carierei indica faptul ca la job lucrurile vor fi mai usoare. Universul iti livreaza energia necesara ca sa faci lucrurile si sa avansezi pe scara ierarhica in timp ce iti faci munca vazuta si apreciata. In acelasi timp, tine cont sa iti asumi mai multa responsabilitate cu privire la felul in care cheltui banii castigati.

Relatia Berbecului cu banii:

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se

mentina in echilibru.



Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Exista o anumita tensiune in aer in aceasta saptamana. Activitatea astrala in sectorul banilor si valorilor arata ca este timpul sa iti dai seama cu adevarat daca modul prin care castigi bani acum chiar functioneaza eficient pentru tine. Daca nu, aceste aspecte iti sugereaza sa iei in calcul si solutii mai bune. Nu lasa la mana sansei si nu presupune ca altcineva se va ocupa sa iti fie tie mai

bine la portofel. Viata poate fi asa cum iti doresti tu sa fie, deci fii la carma ei.

Citeste si: Cele mai fidele zodii. Cu ele TREBUIE să te căsătorești!

Relatia Taurului cu banii:

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.



Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana, vei primi un mesaj puternic de la Univers. Cu toate aceste energii puternice plutind in jur, trebuie sa cauti raspunsurile pe care le vei gasi in zona transformarii tale personale. Ce vrei sa transmita lookul tau despre tine? Ocupa-te de asta cu prioritate. Imaginea personala va juca un rol important in evolutia succesului tau profesional si deci financiar.

Relatia Gemenilor cu banii:

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar.

Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

