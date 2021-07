Hoteluri de vacanță din Turcia, evacuate din cauza incendiilor violente. Mărturiile românilor care au scăpat din infern: „Un fum gros a acoperit cerul”

In articol:

Incendiile forestiere din sudul Turciei au ajuns în stațiunile turistice și mai multe hoteluri au fost evacuate.

Patru oameni au murit şi 180 au fost răniţi în incendiile din Turcia. Mii de turiști plecați în vacanță să se relaxeze au fost surprinși de incendiile violente de vegetație.

În staţiunile din sudul țării, oamenii sunt înconjuraţi, de trei zile, de infern.

În Marmaris, Bodrum şi Antalya, mai multe hoteluri au fost deja evacuate, pentru că focul a ajuns periculos de aproape de zona caselor şi a resorturilor turistice. Pe unii turişti flăcările i-au surprins chiar pe plajă.

the city of Marmaris is on fire pic.twitter.com/Sp5jSjWtdI