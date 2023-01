”I-am sfătuit să meargă la direcție” Tudor Chirilă, șocat de mărturisirile a patru elevi. Ce i-au spus tinerii fani, după ce au ieșit de la liceu

In articol:

Tudor Chirilă nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci muzica și actoria l-au dus pe culmile succesului. Așa se face că astăzi, oriunde ar merge, la orice oră, artistul este recunoscut de toată lumea.

Asta s-a întâmplat și recent, când, pe stradă fiind, Tudor Chirilă a fost oprit de patru elevi de liceu pentru a face cu toții o poză.

Citește și: Todor Chirilă intră în politică? Artistul a spus tot: „Aplaud toți oamenii onești care au încercat să facă pasul ăsta”

Tudor Chirilă, șocat de mărturisirile a patru elevi [Sursa foto: Facebook]

Tudor Chirilă, critică sistemul educațional de la noi

Dorința tinerilor fani s-a îndeplinit imediat, căci artistul a stat la poză, ba chiar și la povești cu ei. Asta după ce, liceenii i-au mărturisit că au chiulit de la ora de informatică, motiv pentru care, drept pedeapsă, acum au luat câte un patru de la profesorul de la clasă.

Citeste si: „Sunt o femeie tânără.” Denisa Filcea, judecată pentru ținuta pe care a purtat-o- kfetele.ro

La auzul unei astfel de informații, total greșite, din punctul său de vedere, Tudor Chirilă i-a îndemnat pe cei patru elevi să se adrese direcției unității de învățământ la care studiază.

Și asta pentru că, spune el, absența de la ore este una și evaluarea unui elev este alta.

Iar amestecarea lor nu face decât să distrugă un întreg sistem educational.

Artistul a ținut să menționeze că nu încurajează chiulul de la ore, care denotă multe lipsuri din partea elevilor pentru profesori, dar și pentru ei și viitorul lor, dar nici nu este de acord cu ceea ce unii profesori numesc ”pedeapsa lipsei de la ore”.

Și asta pentru că, în acest mod, când absența este înlocuită cu o notă mică la materia respectivă, un elev bun poate ajunge la coada clasamentului, în timp ce unul care nu excelează,

dar își face prezența la clasă, poate oricând să fie felicitat cu o notă de zece, ceea ce nu denotă nivelul lui de cunoștințe.

Citește și: Tudor Chirilă, verdict dur din partea medicilor: „M-a făcut să anulez aproape toate concertele”. Artistul a povestit totul fanilor

”Ieri m-au oprit vreo patru, cinci elevi pe stradă să facem o poză. Ne-am aliniat în cadru, iar ei și-au răsfirat primele patru degete și strigau "paaaatru", așa, ca un fel de "cheese". -Ce e aia patru, am întrebat eu, crezând că ratez vreun semn coool cu care ar trebui să fiu la curent. -Am luat patru la informatică pentru că am chiulit!- Cum adică, nu v-a pus absență? V-a dat patru?- Da! -Fără să vă asculte? De ce?- Păi asta ne întrebăm și noi. I-am sfătuit să meargă la direcție să ridice problema unei note obținute fără examinare. Nu păreau convinși că asta va schimba ceva. Le-am spus că lipsa lor de acțiune nu va face decât să valideze această aberație, s-o transforme în practică.

Nu e ok să chiulești, să ridice primul piatra cel care nu a făcut-o, e lipsă de respect față de școală, față de profesor, față de tine și ține de organizare, responsabilizare, sentimentul de datorie. Dar să amesteci lucrurile de așa manieră încât taxarea unei absențe să afecteze evaluarea obiectivă a cunoștințelor la o materie, mi se pare și mai nasol. Ce lecție oferi, de fapt, acestor copii? În varianta inversă am putea să deducem că dacă ești o loază cu prezență sută la sută e posibil să primești un zece care adunat la celelalte trei note de 4, să zicem, te va ajuta să treci clasa cu o medie rotunjită de 6? Nu-mi aduc aminte vreodată ca absențele mele să se reflecte în altceva decât avertismente, discuții cu părinții sau spectrul scăderii notei la purtare. Oare pentru profesorul în cauză nu contează absolut deloc cunoștințele? Ok, postarea asta are la bază doar mărturia elevilor, dar dacă așa stau lucrurile mi se pare un drum educațional greșit. Desigur, este un caz izolat, veți zice, o scăpare. Din zecile de mii de scăpări răspândite aiurea pe harta țării se construiește eșecul sistemului educational”, a scris Tudor Chirilă, pe pagina sa de Facebook.