Tudor Chirilă, în platou la Teo Show. Rolul de tată, cel mai dificil rol al actorului: "Tu îi pui pumnul în gură copilului, că ești o autoritate și știi mai bine. Bă, și culmea, că nu știm mai bine"

Tudor Chirilă este cântăreț, actor, partener de viață, fiu și mai presus de toate… este tată. Vedeta se împarte cu brio între toate aceste ”roluri” ale vieții sale, însă un capitol a preferat mereu să-l țină departe de ochii curioșilor.

Deși viața sa profesională este în atenția tuturor, când vine vorba de familie, Tudor Chirilă preferă să fie mai discret și să păstreze totul departe de

ochii curioșilor.

Tudor Chirilă este un tată și un fiu care știe să-și ceară scuze

Însă acum, fiind invitat în emsiunea lui Teo Trandafir, actorul a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi.

În fața opiniei publice, Chirilă a recunoscut că este o fire destul de vulcanică, însă, imediat ce se calmează, știe să își ceară scuze în fața celui care i-a greșit. Vedeta spune că face acest lucru atât de des, încât copiii, după fiecare discuție mai aprinsă pe care o au, știu că urmează ca tatăl lor să vine să le ceară scuze.

Conform mărturisirilor sale, Tudor Chirilă crede că este impetuos necesar, ca adult fiind, să nu te impui în fața unui copil drept o persoană care are mereu dreptate și care cunoaște adevărul absolut.

Artistul este de părere că, luând în considerare și copilăria sa, uneori, deși se vrea ca un părinte să le știe pe toate, copiii demonstrează contrariul, în ciuda faptului că le

este ”tăiată” puterea de a contrazice un om mare, luându-le astfel posibiliattea de a gândi critic și de a avea curajul să-și spună punctul de vedere.

”De multe ori când explodez îmi cer scuze și deja am primit un răspuns de la unul dintre copii: 'Da, da, știam că o să vii să-ți ceri scuze', foarte intuitiv. Noi avem o relație foarte ok, doar că oricine e pus la încercare. Eu cred că e foarte important să le arăți copiilor că și tu greșești. Una din chestiile foarte importante este că, copiii cresc cu ideea că noi suntem foarte perfecți și practic dacă noi nu greșim niciodată, cumva le retezăm posibilitatea lor de a gândi critic. Ei poate tind să spună că tu nu ai dreptate, dar dacă tu zici: 'Fa așa pentru că așa am zis eu', tu impui cu pumnul în gură faptul că tu ești o autoritate care știe mai bine. Bă, și culmea, că nu știm mai bine, nu știau nici părinții noștri și se tot evoluează. Eu mă uit în timp și îmi aduc aminte de durerile de când mă trăgeau de ureche și îmi dau seama că nu mai poți accepta asta acum, dar noi am așa am crescut”, a spus Tudor Chirilă l a ”Teo Show”.

Și cum relația cu cei doi copii este una normală, am putea spune, când și cei mari, dar și cei mici au dreptate și își cer scuze, la fel se pare că este și relația pe care Chirilă o are cu cea care l-a adus pe lume. Iarina Demian este acum regizorul piesei de teatru pusă în scenă de Tudor Chirilă, fapt ce îi face să petreacă foarte mult timp împreună.

Împărțind aceeași iubire pentru teatru, dar având, deseori, viziuni diferire, artistul spune că nu puține au fost dățile când el și Iarina, căci i se adresează pe nume, având și o explicație profundă pentru acest lucru, au ajuns ”la cuțite”.

Cearta de pe scena se muta, la început, și în afara teatrului. Acum, după atâta timp petrecut împreună în postura de actor-regizor și mamă-fiu, cei doi au învățat să facă diferența între cele două vieți: profesională și personală. Micile disensiuni pe care le mai au rămân acolo unde au început, în teatru, iar acasă sunt doar mama Iarina și fiul Tudor.

”N-am ratat conflicte, ne-am certat de ne-au sărit capacele. Dar acum reușim, dacă ne-am certat la repetiție, după să nu mai vorbim despre asta până la repetiția următoare, atunci o reluăm. Eu îi spun Iarina pentru că și pentru ea profesia este importantă prin ea însăși, nu pentru că e mama lui Tudor Chirilă. Deși notorietatea mea este mai mare în momentul ăsta, nu însamnă că este și mai profundă și de asta eu îi spun Iarina Demian, pentru a aduce în memoria publicului ei faptul că este regizor acum, fosta actriță”, a mai spus artistul la Kanal D.