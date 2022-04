I s-a făcut rău în direct! Mirela Vaida a părăsit brusc platoul emisiunii. Anunțul făcut de Adrian Velea: „Îi este rău”

In articol:

Nu încape loc de îndoială atunci când spunem că Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din showbiz-ul românesc. S-a făcut remarcată și a ajuns la inimile fanilor după ce a dat dovadă, la fiecare apariție de pe micul ecran, de profesionalism.

Rareori se întâmplă ca aceasta să lipsească, iar dacă o face este cu un motiv foarte bine întemeiat.

Ei bine, telespectatorii, dar și invitații au avut un șoc în toată regula, după ce Mirela Vaida nu a mai revenit în platoul emisiunii pe care o prezintă alături de Adrian Velea. Coprezentatorul a explicat situația în care se află blondina. Ei bine, se pare că aceasta nu s-a simțit tocmai bine, astfel că a avut nevoie de câteva momente să-și revină. Nu știm încă dacă a fost nevoie și de intervenția medicilor, însă colegul ei de emisie dă asigurări că vedeta de televiziune este o femeie puternică și că își va reveni în cel mai scurt moment.

„Ne-am întors în direct și colega mea, Mirela Vaida, o să revină în curând lângă mine. Îi este puțin rău, dar, așa cum o știm cu toții pe Mirela, este o femeie puternică și va reveni cât de curând, ne întoarcem la povestea noastră”, a povestit Adrian Velea.

Mirela Vaida: „Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani”

În urmă cu câteva săptămâni, Mirela Vaida a traversat o perioadă destul de dificilă. Se pare că toți cei trei copii ai ei s-au îmbolnăvit pe rând, de boli diferite, în decurs de trei zile consecutive. Prezentatoarea TV a făcut puțin haz de necaz și chiar a zis că dacă va trece peste această perioadă, nimic nu o va mai putea pune la pământ.

„Să vă spun situația în care ne aflăm. Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns, așa că să vă zic. Mâine este ziua fiului cel mic și pentru că el nu a avut parte de o petrecere, am pregătit una cu copiii de la grădiniță, cu animatori, cu tort, așa ca la carte. Știți ce s-a întâmplat joi seară? Am aflat că Vladimir are grip tip B. Am fost la spital, l-am izolvat, febră mare, pică tot. Ok! Ieri am aflat că Tudor, sărbătoritul, are varicelă. Am zis asta e, trebuie să facă, e boala copiilor, scapă de ea și gata.

Știți ce am mai aflat azi? Karla are enterocoloită. Încă e bine, ce să facem? Există posibilitatea ca toți să facă enterocolită, gripa B, varicelă, și de toate. Ce pot să zic? Ce poate fi mai rău? Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani. Hai să fie bine și să nu fie rău!", a explicat Mirela Vaida la InstaStory, în urmă cu câteva săptămâni.