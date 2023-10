„Iancu i-a prins pe hoții care m-au furat” Culiță Sterp nu s-a putut abține să nu le arate fanilor lui ce pune la cale! Artistul a fost ajutat chiar de fratele său

In articol:

Iancu și Culiță Sterp pregătesc o surpriză de proporții pentru fanii lor, iar despre acest lucru au vorbit chiar cei doi frați, într-un videoclip recent postat pe platforma YouTube. Concret, este vorba despre o piesă pe care Culiță Sterp o va lansa curând, iar pentru melodie, acesta a filmat și un videoclip, fiind ajutat chiar de către fratele său, Iancu.

Ei bine, povestea videoclipului prezintă niște hoți care i-au furat artistului o mare cantitate de brânză, dar în acest caz situația este salvată chiar de fratele cântărețului, care a reușit să-i prindă pe tâlhari.

Ei bine, în primă fază, internauții au rămas mască atunci când au văzut titlul videoclipului postat de Culiță Sterp pe YouTube, acela unde prezenta momente de la filmările clipului melodiei. Acolo scria că Iancu l-a ajutat să-i prindă pe hoții care l-au furat, mulți ducându-se direct cu gândul la faptul că ar fi fost prinși tâlharii care l-au jefuit pe cântăreț în urmă cu ceva vreme, atunci când i-au furat o sumă colosală dintr-un seif care se afla în locuința familiei Sterp.

„Iancu i-a prins pe hoții care m-au furat”, este titlul care apare la videoclipul postat de Culiță Sterp, pe YouTube.

Culiță Sterp a fost jefuit în urmă cu mai bine de un an

În urmă cu mai bine de un an, Culiță Sterp a fost jefuit, fiindu-i furată atunci o sumă colosală de bani, care se afla chiar într-un seif din casa familiei Sterp.

La momentul acela, Culiță și familia sa au făcut tot posibilul să prindă tâlharii, apelând la autorități, în speranța că vor rezolva situația. Mai mult decât atât, cântărețul anunțase public și faptul că este dispus să ofere o recompensă pentru cel ce-l va ajuta să prindă hoții și să recupereze măcar o parte din banii furați.

“Ni s-a spart casa, ni s-a furat un seif cu foarte mulți bani. Și când zic foarte mulți bani, nu mă refer nici la mii de euro, nu mă refer nici la zeci de mii de euro. Foarte mulți bani, mult mai mulți. Au fost sute de mii de euro. Erau bani schimbați și în lire și în lei și în euro. Eu am SRL, am firmă, plătesc taxe. De prost nu i-am ținut la bancă, că totul e legal. Într-adevăr, doar banii de la dedicații nu ai cum să îi justifici. De acum încolo, toți banii în cont. Ultima dată când am numărat banii, i-am numărat în aprilie. Nu am vrut să fac public asta, dar poate ajută cu ceva. Am văzut că mulți oameni au sărit în ajutorul nostru după ce au postat ele vlogul. (n.r. mama Geta și fiica ei) Eu vreau să vă spun că ofer o recompensă de 25.000 de euro dacă cineva mă ajută să prind hoții și să recuperez măcar jumătate din bani. Dacă nu, dau 10.000 de euro recompensă ca să aflu hoții”, a spus Culiță Sterp pe TikTok.