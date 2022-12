Iancu Sterp nu va lupta în următorul meci! Antrenorul tânărului a făcut anunțul: „Nu a cerut 30.000 de euro pentru că îi e frică”

In articol:

Iancu Sterp este una dintre figurile publice foarte apreciate, dar și la fel de controversate, mai ales în ceea ce privește luptele din cușca MMA.

Fostul concurent de la Kanal D s-a luptat în galele RXF și cu Ricardo, și cu Ovidiu Neveu, fiind de fiecare dată câștigător.

Nu doar în ring, cât și financiar. Chiar și așa, însă, acum situația în centrul căreia se află se învârte tot în jurul finanțelor.

Iancu Sterp nu va lupta în următorul meci! Antrenorul tânărului a făcut anunțul [Sursa foto: Facebook ]

Roby crede că Iancu Sterp merită cei 30.000 de euro pe care i-a cerut

Tocmai de aceea, antrenorul lui Iancu Sterp a spus clar și răspicat că tânărul nu va mai intra în cușcă, așa cum era stabilit pentru luna februarie, împotriva lui Philip de la ”Puterea Dragostei”.

Și asta pentru că suma cerută pentru o nouă luptă nu i-a fost aprobată. Cei 30.000 de euro pe care Iancu Sterp consideră că îi merită, se pare că în ochii organizatorilor sunt mult prea mulți bani.

În ciuda faptului că Roby, cel care-l antrenează pe Iancu, susține că banii sunt justificați, având în vedere influența pe care o are elevul său și biletele pe care le-a vândut

până acum.

Conform spuselor sale, Iancu Sterp a început să lupte pentru suma de 5.000 de euro, în timp ce alții, cum ar fi Ovidiu Neveu, câștigau mult mai mult.

Motiv pentru care și-a renegociat și el contractul și astfel a ajuns să primească 7.500 de euro. Dar chiar și așa, tot nu ajungea să fie la nivelul fostului său adversar, care, din câte știe Roby, a încasat în jur de 10.000 de euro.

„Primul contract pe care l-am avut pentru gala RXF 41, Iancu trebuia să primească 5.000 de euro pe meci. Noi am început să ne antrenăm, am aflat că vor mai fi și alte meciuri. Chiar dacă sumele de pe contract ar fi trebuit să fie confidențiale, unii dintre ei au început să vorbească și să spună sumele pentru care luptă. Am aflat că unele persoane câștigă 8.000 de euro, am vorbit mai departe și le-am spus că Iancu nu este mulțumit de acest lucru. Au zis să renegociem și a urcat contractul la 7.500 de euro pentru meciul cu Ovidiu Neveu. Știți și voi ce s-a întâmplat. A câștigat Iancu. Am fost sunați înainte de organizatori că Ovidiu Neveu îi șantajează și vrea bani mai mulți(...) După gală, Ovidiu Neveu a început să se dea mare că a câștigat 50.000 de euro. Cei din RXF au negat acest lucru, au zis că i-au șantajat și că nu vor mai lucra cu el. În continuare lucrează cu el și încearcă să îl denigreze pe Iancu. Într-adevăr, nu cred că a primit 50.000 de euro, dar nouă ni s-a spus că ar fi primit 50.000 de lei, ceea ce înseamnă 10.000 de euro. Mai mulți bani decât a făcut Iancu doar din bursă”, a anunțat antrenorul lui Iancu Sterp.

De asemenea, un alt motiv pentru care Iancu nu va mai intra în cușcă, în luna februarie, este și faptul că s-a simțit folosit de către organizatorii meciului, ci nu pentru că i-ar fi frică să lupte împotriva lui Albu Philip.

Acesta fiind motivul pentru care se vehiculează că ar fi cerut o sumă atât de mare, ca neprimirea banilor să fie o acoperire a fricii lui Iancu în fața unei posibile lupte pierdute.

„După această gală, Iancu ar fi trebuit să fie persoana care promovează, s-au înțeles cu Iancu la o sumă de bani. A apărut știrea cu banii pe care i-a câștigat Neveu și s-a simțit foarte folosit. El a ajuns la filmări și a cerut o sumă mai mare, nu au acceptat și de acolo au început bătăliile. În februarie nu va mai lupta. Iancu nu a cerut 30.000 că îi este frică de Philip. Este o sumă reală, care ar trebui să i se plătească pentru trei luni de pregătire, vânzare de bilete. Acesta este un preț corect”, a mai spus Roby.