Iancu Sterp, pus la zid de fani după plecarea lui Culiță la Survivor România 2021. Gestul care i-a scos din sărite pe internauți: „Câtă aroganță”

In articol:

Iancu Sterp, finalist în primul sezon Survivor România, a făcut un gest pentru care a fost taxat grav de internauți, chiar după ce fratele lui a plecat în Republica Dominicană.

Iancu Sterp, criticat după plecarea lui Culiță la Survivor România 2021

Fratele lui Culiță, Iancu Sterp, care a participat laSurvivor România și a reușit să ajungă printre finaliști, capătă notorietate din ce în ce mai mare pe rețelele sociale. Totuși, un mic derapaj i-a înfuriat pe urmăritorii săi.

Citeste si:Cine sunt concurenții Faimoși de la Survivor România 2021, sezon 2! 12 vedete sunt pregătite de competiție

După plecarea lui Culiță Sterp la Survivor România 2021, Iancu Sterp a fost cel care a rămas singurul ajutor al mamei și surorilor sale. Mai mult, se pare că tot acesta este cel care răspunde de conturile de socializare ale fratelui său.

Iancu Sterp, la Survivor România

Ce a postat însă ultima oarăIancu Sterp pe contul său de Instagram i-a înfuriat pe internauți. Ei îi reproșează

Cine e Culiță Sterp de la Survivor România 2021

artistului că face reclamă unor adidași fake.sunt doar câteva dintre mesajele primite de artist.

Culita Sterp face parte din echipa Faimoșilor, în cel de-al doilea sezon Survivor România 2021. În vârstă de 28 de ani, el este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, piesele sale aflându-se constant în top trendind pe YouTube, cu milioane de vizualizări. Absolvent al Facultății de Științe Economice din Sibiu, și-a urmat mare pasiune: muzica.

Citeste si:Survivor România 2021. Cine sunt cei 12 Războinici din sezonul 2! Echipele sunt complete

Carismatic, sincer, direct, mereu atent la oamenii de jurul lui, Culiță Sterp își propune să <supraviețuiască> în junglă și să vină acasă cu trofeul. El spune că este pregătit pentru competiție de când era copil, pentru că a mai fost pus în situații vitrege.

Culiță Sterp, artist

„ Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să câștig. Eu merg cu gânduri bune”, a spus Culita Sterp.

Concurenții Survivor România 2021, sezonul 2

Concurenții care se vorlupta pentru supraviețuire în Republica Dominicană , dar și pentru marele trofeu Survivor România 2021, sezonul 2, sunt pregătiți de confruntare. Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Citeste si:Bianca Comănici a pus ochii pe un concurent de la Survivor România 2021. Vedeta îl așteaptă acasă: „Vom fi împreună” VIDEO

Ei se vor lupta cu Războinicii Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

Concurenții Survivor Romania 2021

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată la Kanal D în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.