Mihai Trăistariu, mai sincer ca niciodată! Artistul caută, dar nu găsește o iubită serioasă: „Cred că sunt perfect pentru o căsnicie”

De departe, Mihai Trăistariu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lumea showbiz-ului românesc, care are în spate o carieră de excepție în industria muzicală autohtonă. Este îndrăgit, iar muzica lui a emoționat generații de români și nu numai.

Însă, dacă despre viața sa profesională nu mai există niciun secret, ei bine Mihai Trăistariu are și câteva dezvăluiri de făcut despre viața sa intimă. Deși el este convins că ar fi numai bun de însurat, acesta a povestit recent că femeile îl caută pentru cu totul alte motive decât cele de a începe o relație serioasă.

Artistul a fost logodit în urmă cu mai mulți ani

Mihai Trăistariu a povestit că în tinerețe acesta era o fire mai retrasă, iar singurele lui preocupări erau cartea și dezvoltarea sa ca om pe toate planurile. Nu prea era interesat de relații, însă mama artistului își dorea enorm să-l vadă la braț cu o fată.

„Am avut atâtea relații. Trei de trei ani, dar se tot rup. Eu cred că e ok doar în mintea mea, ceva e în minus, dar nu știu. Mama simțea nevoia să mă cupleze. Vedea că sunt timid. Eram cu cartea, voiam să iau la șapte facultați. Până la 19 ani nu am avut nicio relație, tocilar. Mama mi-a băgat o fată în cameră. Mi-a zis fata aia, mama ta vrea să ne căsătorim. Nu ne-am căsătorit, dar am avut o relație. Eu m-am și logodit odată. Logodna înseamnă aproape căsătorie. Trei ani am stat cu o fată, eram convins că o să ne căsătorim”, a mărturisit cântărețul.

Mihai Trăistariu: „Aș putea fi un tată bun”

Artistul se plânge că nu reușește să-și găsească sufletul pereche. Doamnele și domnișoarele care-l abordează vor doar un singur lucru de la el și asta nu implică o relație seriosă, care ar putea duce eventual și la căsătorie. Mihai Trăistariu spune că este s-ar potrivi perfect nu doar în rolul de soț, ci și în cel de tătic !

„Cred că părerea mea este prea bună despre mine, că sunt cuminte, civilizat, la locul meu, că aș putea fi tată bun. Eu nu mi-aș bate copiii, nevasta, i-aș crește. Am opt pisici și îi cresc ca pe niște copii. Cred că aș fi perfect pentru o căsnicie, dar nu am nimerit ce trebuie, caut gresit. Eu sunt timid de fel, vreau să îmi dea și mie o fată o întâlnire, primesc poze deocheate. Nu mă cheamă la o cafea pentru relatie, doar pentru partide și mă enervează. Eu nu pot să îmi fac o relație cu o astfel de fată. Cred că sunt perfect pentru o căsnicie”, a mai spus Mihai Trăistariu.