Iancu Sterp și antrenorul său, adevărul despre suma cerută pentru meciuri! Au vrut să se afle de la ei: „Mă iau de fraier. Eu cer doar banii mei, nu altceva”

In articol:

Controversa care s-a declanșat în ceea ce privește meciul pe care ar trebui să-l susțină Iancu Sterp și suma pe care el ar fi cerut-o inițial a stârnit o mulțime de reacții în mediul online, motiv pentru care atât Iancu, cât și

antrenorul său, Roby, au decis să lămurească problema și să expună exact toate detaliile ca să nu mai existe loc de interpretări.

În cadrul unui vlog, Iancu Sterp și antrenorul său au explicat de ce Iancu nu mai este dispus să intre în cușcă, cu toate că au primit contractul cu următorul meci. În trecut, Iancu a intrat în ring cu Ricardo, fostul său coleg de la „Puterea dragostei”, dar și cu Ovidiu Neveu. După ce tânărul a câștigat ambele meciuri, sub aplauzele asurzitoare ale fanilor săi, a aflat între timp că, de fapt, Ovidiu Neveu, cel pe care l-a învins încă din primele secunde ale meciului, a primit mult mai mulți bani din partea organizatorilor meciului, după ce și-ar fi exprimat refuzul de a mai intra în ring alături de el, chiar înainte de începerea meciului.

Acest lucru l-a scos din minți pe Iancu Sterp, dar și pe antrenorul său, care a decis să nu-și mai lase elevul să lupte pe sume de nimic și să

primească din partea organizatorilor exact ceea ce merită, în cazul în care își mai doresc ca tânărul să mai intre în ring cu vreun adversar.

Iancu Sterp și antrenorul său, adevărul despre banii ceruți pentru meciuri! [Sursa foto: Captură YouTube]

Iancu Sterp se simte nedreptățit de organizatorii RXF

Cu toate că au primit contractul cu următorul meci al lui Iancu Sterp, organizatorii RXF nu le-au oferit niciun răspuns cu privire la suma pe care tânărul le-a cerut-o pentru a lupta în ring, motiv pentru care a declarat că, de acum, este deja târziu să mai înceapă să se pregătească pentru un

meci despre a cărei soartă nu știe dacă va mai avea loc sau nu, din cauza neînțelegerilor cu privire la bani.

Mai mult decât atât, antrenorul lui Iancu Sterp a lămurit motivul pentru care a spus că elevul său nu va lupta sub 300.000 de euro, informație pe care susține că Raul Dan a scos-o din context în cadrul cli-ului pe care l-a postat pe contul său de Tik Tok.

Roby: Suntem atacați foarte mult în ultima vreme, despre ăia 300.000 pe care îi cerem noi pe meciul tău. 300.000 aveam eu o discuție cu Raul Dan și îi explicam de ce nu e bine să lupte cu tine. Noi deja aveam primit contractul pentru următorul meci al tău, care era cu Albu Philip. El voia să lupte și i-am zis că nu se face așa.

Iancu Sterp: Pentru mine nu contează adversarul, eu doar nu m-am înțeles cu RXF la bani.

Roby: I-am explicat lui Raul Dan că nu e un adversar, că are zero meciuri. El a scos din contextul ăsta, că i-am spus că măcar să câștige niște bani, pune 300.000 de euro și luptă Iancu.

Iancu Sterp: Am văzut ăla, nu știu de ce ai spus asta.

Citeste si: “Ne-am despărțit, am decis să punem punct!” Cristian Jitaru și Mona Stoian au decis să divorțeze, la trei luni de la nuntă! Cei doi vor depune actele de divorț la notar- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Roby: Știi de unde? De la Dorian Popa.

Citește și: Mama Geta, mesaj subtil pentru fostul soț. A crescut singură patru copii, dar puțini știu suferința prin care a trecut: „Decât să piardă timpul cu un bărbat nedemn”

Iancu Sterp, adevărul despre suma pe care a cerut-o pentru a intra în ring

Iancu Sterp și antrenorul său au dezvăluit că suma pe care au cerut-o pentru următorul meci este mai mică decât cea vehiculată în mediul online. Roby a declanșat o reală controversă în momentul în care a glumit cu această sumă, așa că acum au decis să vină în fața internauților să le explice exact cum stau lucrurile și că, de fapt, Iancu s-a simțit nedreptățit de la primul meci cu Ovidiu Neveu, iar acum doar își dorește să-i fie respectate și apreciate contribuțiile pe care le-a adus în popularizarea meciurilor RXF.

Iancu: Așa a spus-o Roby, că așa i-a venit pe moment. Nu o să spun suma, dar este mult, mult mai mică.

Roby: Am vorbit cu cei din RXF și le-am zis suma noastră și noi de o lună și jumătate noi tot așteptăm.

Roby: Este vorba despre meciul cu Iancu, pe care l-a avut cu Ovidiu Neveu. În ziua respectivă, pe noi ne-au sunat cei din RXF că nu mai vrea să lupte. Noi ne-am dus la sală, eram pregătiți să luptăm, Neveu a ajuns la o oră și jumătate după ce au ajuns toți sportivii și am aflat că i-a șantajat și a fost plătit cu mult mai mulți bani.

Iancu: Cei de la RXF nu mi-au recunoscut treaba asta. După mult timp, după ce m-am enervat foarte tare. Mi-au spus că nu o să mai colaboreze cu ei. Omul ăla vă șantajează și acum îl băgați iar în gală. Eu sunt om cinstit, mereu l-am ascultat pe Roby.

Roby: Am aflat că în gala în care totul a fost făcut în jurul tău, alți luptători au primit mai mulți bani decât tine.

Iancu: Asta n-am înțeles nici eu. Cum poți să dai mai mulți bani unora care îți fac gala de râs și mie îmi dai ca la fraieri. Eu am zis că mă duc acolo să fie bine și ei mă iau de fraier.

Iancu Sterp și antrenorul său, Roby [Sursa foto: Captură YouTube]

Iancu Sterp, mesaj pentru organizatorii RXF

În continuare, Iancu Sterp a ținut să transmită și un mesaj organizatorilor RXF. Tânărul a menționat că nu îl afectează cu nimic în cazul în care nu mai participă la luptă, accentuând ideea că i s-a făcut o nedreptate care nu s-a vrut a fi îndreptată până în acest moment.

Iancu: Î n cazul în care se uită cineva de la RXF la vlog-ul nostru, nu e o tragedie pentru noi că nu mai luptăm. Voi ați greșit față de noi.

Roby: Am aflat că s-au dat bani mai mulți. Vine gala asta în care Iancu de o lună jumătate așteaptă răspuns. Suntem blocați undeva pe la trei sferturi din suma pentru care ați zis că lupți. Vreau ca toți urmăritorii să înțeleagă de ce am cerut noi această sumă. Noi am cerut această sumă pentru că tu timp de trei luni trebuie să vii să te antrenezi, este o perioadă în care tu ai foarte multă treabă și pierzi niște bani.

Iancu: Motivul principal este că chiar eu am fost acolo cel care a vândut cele mai multe bilete. Haterii să zică ce vor. Nu cer decât banii mei atunci. Îi plătiți pe ăia care vă fac gala de râs, păi ce facem aici? Eu cer doar banii mei, nu altceva.

Roby: Pentru unii poate e o sumă foarte mare, dar pentru tine e ceea ce meriți. Te-ai și antrenat și ai arătat cât ești de serios. Chiar dacă vin mâine și spun suma de bani, oricum Iancu nu va mai lupta în gala din februarie, pentru că nu mai are timp.

Iancu: Mai e un zvon, că cică nu mai vreau să lupt că mi-e frică să nu îmi stric reputația. Nu, mie să îmi dea banii care mi se cuvin și mă bat cu oricine acolo, chiar și cu un profesionist, chiar dacă pierd.