Idila secretă dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu! Cei doi au ținut totul departe de ochii lumii timp de 55 de ani: „Am fost la un pas să ne și căsătorim”

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu sunt doi dintre cei mai iubiți artiști de folclor de la noi din țară, iar de când au apărut în lumina reflectoarelor, cei doi cântăreți au reușit să adune de partea lor o mulțime de fani, care mereu le-au fost alături.

Deși au o mulți admiratori, puțini sunt cei care au știut că între Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda a existat o adevărată povestea de dragoste, în tinerețe.

Ambii interpreți de folclor au făcut declarații pe baza acestui subiect, fără ocolișuri, dezvăluind chiar că ar fi trebuit să se căsătorească la momentul respectiv.

„Îmi plăcea mult de tot de ea, era femeia perfectă, din toate punctele de vedere, avea un păr superb, era ardeleancă, mă cucerise. Eu eram pe atunci student la Cluj, la Conservator, eram colegi la Rapsodia Română, ce amintiri frumoase avem din turneele din țară! A fost însă o iubire curată. Nu mi-am permis să îi cer ceva. Pe atunci, nu îndrăzneai să îi ceri ceva unei femei, înainte de nuntă. Eram copil crescut la țară, cum era să afle mama că mi-am făcut alte plăceri, înainte de nuntă? Am avut cu Elena doar o prietenie curată, o dragoste curată. Am fost și la un pas de nuntă, adică eram pe punctul de a ne hotărî dacă ne luăm”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Playtech.

De asemenea, chiar și Elena Merișoreanu a confirmat toate cele spuse de colegul ei de scenă, Gheorghe Turda: „Eram prieteni, da, am fost la un pas să ne și căsătorim, am fost colegă cu el, la Rapsodia Română. E un coleg extraordinar, am rămas în relații bune”.

Motivul pentru care Elena Merișoreanu și Gheroghe Turda nu s-au căsătorit

Sincer din fire, Gheorghe Turda a dezvăluit chiar și motivul pentru care el și Elena Merișoreanu nu au ajuns în fața altarului.

Acesta a recunoscut că, cel mai probabil, la momentul respectiv, el a fost mai pretențios din anumite puncte de vedere, ceea ce l-a făcut să se gândească de mai multe ori în privința nunții.

„De ce nu ne-am căsătorit? N-am devenit soți, pentru că gusturile nu se discută. Poate că m-am ținut eu mai tare, am fost eu mai pretențios, 100%. Cu soțul ei am devenit însă prieteni, am fost colegi la Ministerul de Interne”, a mai spus Gheorghe Turda.

