"Pentru noi era cea mai frumoasă zi din an!" Elena Merișoreanu își deschide sufletul. Artista vorbește, în premieră, despre amintirile care i-au marcat viața | EXCLUSIV

Elena Merișoreanu s-a operat recent la genunchi, intervenție chirurgicală pe care a amânat-o mai mult timp. Artista se simte bine în prezent și chiar și-a făcut timp să împărtășească cu jurnaliștii WOWbiz.ro povești mai puțin știute din timpul copilăriei în Ardeal.

Vedeta mărturisește că nimic nu se compară cu frumusețea momentelor simple, petrecute la țară, pe care nu le va uita niciodată. Revelionul era cea mai frumoasă noapte din viața copiilor și tot atunci se respectau în tocmai tradițiile și obiceiurile din țara noastră.

Elena Merișoreanu, poveștile neștiute ale copilăriei

Îndrăgita artistă de muzică populară s-a bucurat de o copilărie frumoasă în Ardeal, acolo unde s-a născut. Astăzi, ne mărturisește că cele mai frumoase Revelioane au fost cele de atunci, când copiii respectau toate obiceiurile și tradițiile, iar în noaptea dintre ani plecau cu Sorcova și nu ratau nicio casă din sat.

"Pentru mine toate momentele sunt frumoase, dar când mă gândesc la povești așa de neuitat, nu pot să nu mă gândesc la Revelioanele de la țară, din copilărie, care erau cu totul și cu totul altceva față de ceea ce vedem astăzi.

Erau Revelioanele, pentru noi copiii era cea mai frumoasă zi din an. Plecam în cete de copii pe ulițe, prin tot satul. Toată noaptea umblam și nu exista casă la care să nu sorcovim. Nu exista an în care să nu ies cu copiii pe ulițele din sat. Până la patru dimineața stăteam, apoi la 8 ne sculam și plecam iar cu Steaua. Era frumos de tot și cred că au fost cele mai frumoase clipe din copilărie", a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Cu părere de rău, artista ne povestește că în prezent copiii din Ardeal nu mai ies la colindat. E bine că vremurile s-au modernizat, însă sunt și lucruri extrem de triste care se întâmplă în ziua de azi.

"Acum nu mai vezi un copil pe uliță să colinde, cel puțin din zona din care sunt eu, din Ardeal, în județul Hunedoara. Copiii sunt plecați cu părinții la oraș sau în străinătate. Se întâmplă lucruri frumoase, dar și lucruri extrem de triste că nu mai vezi copiii și nu se mai păstrează în unele locuri deloc tradițiile, mai ales așa cum se întâmplă în Moldova și în Maramureș. Cei mai mulți plecați în străinătate sunt moldoveni și bucovineni", a mai povestit Elena Merișoreanu, pentru Wowbiz.ro.

Elena Merișoreanu, primul Revelion acasă

Artista ne-a mărturisit că anul acesta va petrece primul Revelion acasă, după ce s-a operat la genunchi. Elena Merișoreanu se simte bine după operație, iar la adresa medicilor a avut doar cuvinte de laudă.

Vedeta va petrece Revelionul împreună cu soțul său, acasă. Membrii mai tineri ai familiei se vor bucura și ei de revelionul lor, cel mai probabil la restaurant.

" Având în vedere că m-am operat ce să fac, unde să mă duc? O să petrec acasă. Tinerii se vor duce la revelionul lor, au deja petrecerea lor, iar eu stau cu bărbatul meu acasă. Este prima oară când după multă vreme stau acasă de Revelion.

Este chiar foarte bine că a picat așa pentru că nu am mai făcut Revelionul acasă de când eram eu copil. Niciodată nu am stat de Revelion acasă așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt foarte bine. Îmi fac aici la spital recuperarea și aștept să plec acasă. Am scăpat de dureri că eu mai mult am venit că mă durea foarte tare", a dezvăluit ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Când își amintește de Revelioanele petrecute de-a lungul anilor, Elena Merișoireanu este extrem de bucuroasă și spune că fiecare petrecere a avut farmecul ei, mai ales dacă a petrecut cu românii care știu cel mai bine cum să se distreze.

"Eu clipe frumoase am avut la toate Revelioanele. Ziua aceasta este făcută să bucurăm publicul, să îi facem fericiți pe alții cu cântecele noastre și să se simtă bine. De fiecare dată eram ba în străinătate, ba în țara, dar mi s-a întâmplat să cânt în țară. Numai prin străinătate eram de Revelion.

Pe vremea lui Ceaușescu eram legați de Ansamblui și mergeam și cântam pe unde ne trimiteau ei, iar apoi am început concertele. Revelioanele sunt mereu frumoase, atâta vreme cât oamenii știu să se distreze", a mai dezvăluit artista, pentru WOWbiz.ro.

