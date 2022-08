Ies la iveală noi detalii despre scandalul în care Dani Mocanu este acuzat de tentativă de omor! Victima din benzinărie a făcut primele declarații: „Probabil să-mi ia viața”

In articol:

Dani Mocanu a fost arestat la domiciliu, după ce a fost filmat de camerele de luate vederi ale unei benzinării cum i-a parte la o încăierare cu pumni, picioare, dar și bâte. În imagini se vede cum 6-7 indivizi, printre care celebrul manelist și Nando, fratele său, se năpustesc asupra unui bărbat și nu se lasă până când acesta nu rămâne nemișcat

pe asfalt.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, dar și o ambulanță care l-a transportat pe bărbatul bătut la spital. Oamenii legii s-au autosesizat și i-au identificat pe făptași. În urmă cu o lună Dani Mocanu fusese plasat sub control judiciar, după ce amenințase un bărbat cu cuțitul, într-un club, acum este acuzat de tentativă de omor și se află în arest la domiciliu. Fratele său, însă, nu a fost la fel de norocos, căci va sta închis în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Victima, Ionuț Pletosu, a depus în cele din urmă plângere împotriva celor care i-au dat o bătaie soră cu moartea și face declarații absolut halucinante pentru Știrile Kanal D. Iată ce a mai povestit bărbatul despre ziua care a crezut că va fi și ultima pentru el.

„ Tot încercam să plec de acolo și m-a ținut de braț și m-a lovit în cap, probabil să-mi ia viața”

Ionuț Pletosu povestește cum a fost ademenit în benzinărie de un prieten comun. S-a gândit că nu o să se termine cu el la spital, căci erau prea multe camere de luat vederi, dar s-a înșelat amarnic.

Imediat cum a ajuns, a intrat în vizorul agresorilor și a fost bătut cu bestialitate până când nu a mai mișcat de jos.

Victima a ajuns de urgență la spital și abia joi a depus plângere împotriva lui Dani Mocanu, lui Nando și a celorlalți. El îl acuză pe manelist că ar fi încercat să-i cumpere tăcerea cu sute de mii de euro.

„Am fost chemați acolo de un prieten comun. A zis: <<Haideți să discutăm, n-o să fie ceartă>>. A fost într-o stație peco, în care totul este filmat din toate unghiurile. Când am ajuns acolo, eram așteptați de circa 25 de persoane înarmați cu țevi, săbii, tot felul de obiecte de genul acesta.

Dani Mocanu m-a lovit peste piciorul de sprijin ca să cad jos. Nando m-a lovit cu țeava peste umăr, m-am ridicat, am reușit să plec din zona aia, să ies din conflict, dar nu am prea reușit, am fost ținut de Romario Mocanu și Dani Mocanu. Nando mi-a dat cu țeava pe spate. Tot încercam să plec de acolo și m-a ținut de braț și m-a lovit în cap, probabil să-mi ia viața.

Prin diverși interpuși mi-a oferte de sume mari de bani, 500-600 de mii de euro, pe care eu nu i-am acceptat. I-am spus din start că nici pentru milioane de euro nu accept, că a fost pusă în joc sănătatea și viața mea”, a declarat Ionuț Pletosu, pentru Știrile Kanal D.

De altfel, bărbatul este convins că banii pe care i-a promis lui pentru a-și retrage plângerea au fost „cheltuiți” în alte scopuri, cel mai probabil pentru a-și salva pielea.

„Din ce văd pe la televizor, tind să cred că banii aceștia au ajuns prin alte părți”, le-a mai spus victima jurnaliștilor Kanal D.