"Îi este foarte greu să îmi spună când greșește" Lecția pe care Andreea Mantea și-a dorit să i-o dea fiului ei David | EXCLUSIV

David, fiul Andreei Mantea, este un băiețel adorabil și super inteligent, iar mama lui are toate motivele să fie mândră. Recent, diva i-a serbat ziua într-un parc tematic în care își doresc să ajungă toți copii și s-au bucurat de momente de neuitat, despre care astăzi vorbește extrem de fericită.

Andreea Mantea are toate motivele să fie o femeie mândră. Are o carieră de succes și un băiețel minunat. David aduce zilnic bucurie în viața frumoasei brunete, iar diva povestește că îi face toate poftele. Relația lor este una extrem de specială, bazată cel mai mult pe sinceritate.

Andreea Mantea, mărturii emoționante despre fiul ei David

Andreea Mantea vorbește despre fiul ei, iubirea pe care o are pentru David fiind neegalată. Diva a mărturisit recent cum au ajuns în parcul Harry Potter de la Londra de ziua lui David. Frumoasa brunetă a povestit că relația lor se bazează pe sinceritate, iar ea îl tratează pe David ca pe un om mare.

" Eu mă comport cu el ca și cu un omuleț mare! Încep să vorbesc cu el exact așa cum vorbesc cu tine și l-am lăsat pe el să ia decizia. El îmi spune mereu tot ceea ce simte, are o încredere fantastică în mine, îmi spune tot ceea ce face, îmi spune când greșește. Îi este foarte greu să îmi spună când greșește pentru că îi este rușine de ceea ce a făcut.

Felul în care își găsește cuvintele mie mi se pare foarte haios, dar mereu când are ceva să îmi spună îmi spune. Se apropia ziua lui și îi pregăteam petrecerea de ziua lui pentru că asta și-a dorit. Se simțea foarte prost că eu mă chinui să îi pregătesc petrecerea și el nu își mai dorea. Până la urmă și-a făcut curaj, mi-a spus că îi este foarte greu să îmi spună, că nu știe cum să îmi spună, că parcă i se opresc cuvintele. Îmi spunea că simte o durere în piept și că dacă o să îmi spună o să mă doară și pe mine. Și mi-a zis: eu nu vreau petrecere de ziua mea. Mi-a zis că nu vine o fetiță și că nu vrea petrecerea pentru că ea nu vine.

Mi-a zis că vrea să meargă la Disneyland. M-am pus să caut totul pentru Disneyland și mă sună un prieten și vorbeam cu el pe speaker și îmi zice: Aa ciudat că și-a ales Disneyland că eu am crezut că lui îi place mai mult Harry Potter. Atunci s-a răzgândit că vrea să meargă la Harry Potter", a dezvăluit Andreea Mantea, într-un interviu acordat la WOWnews.

Andreea Mantea a povestit un moment amuzant din viața lui David

Frumoasa brunetă și fiul ei au făcut numeroase cumpărături de ziua lui David și acum a mărturisit că nu regretă deloc, pentru că micuțul a fost nevoit să se deghizeze într-un personaj la școală, iar Harry Potter a fost cea mai bună variantă.

"Am cumpărat foarte multe lucruri de acolo și mă bucur din tot sufletul că le-am luat pentru că a fost un moment când David a trebuit să se îmbrace pentru școală. La școală era o zi dedicată și trebuia să își aleagă un personaj cunoscut în care să se deghizeze și mă rog și a zis că nu are de ce să își găsească acest personaj pentru că a zis că el este deja cunoscut și nu are de ce să își găsească acest personaj.

Pentru că a avut el un rol într-un serial aici la Kanal D, el a considerat, când i s-a dat exemplul că persoana cunoscută a jucat într-un serial, el a zis că a jucat într-un film, deci mă încadrez, deci nu trebuie să îmi iau un costum. Toți colegii s-au întrebat în timpul săptămânii în cine se îmbracă(...) atunci s-a răzgândit și a realizat că îi trebuie o costumație așa că s-a îmbrăcat cu lucrurile din parcul Harry Potter. Am stat până la 5 dimineața să găsească cu ce să se îmbrace, până mi-am amintit eu că le are și se poate îmbrăca în Harry Potter", a dezvăluit Andreea Mantea, la WOWnews.

