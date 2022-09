Cum se vede Andreea Mantea în viitor, ca mamă soacră: "O să iau multe calmante". Ce nu i-ar ierta niciodată nurorii sale? E cea mai mare teamă a ei!

In articol:

Putem spune cu mâna pe inimă că cea mai frumoasă zi din viața Andreei Mantea a fost atunci când a devenit mamă! S-a întâmplat pe 27 mai, în urmă cu șapte ani, atunci când David a

venit pe lume și a devenit din primul moment centrul universului ei. De atunci, frumoasa prezentatoare TV și fiul ei sunt pur și simplu de nedespărțit, fiind, de asemenea, și cei mai buni prieteni.

Astfel că vedete de televiziune se gândește cu groază la momentul în care în viața fiului ei va mai păși cineva care ar putea să-i capteze toată atenția. Ei bine, Andreea Mantea mărturisește că se pregătește încă de pe acum la momentul în care David va avea o iubită.

Andreea Mantea și David [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea: „Î ncerc acum mai serios să meditez și să caut niște calmante care să nu-mi facă rău. Nu cred că o să fiu bine ”

Bruneta își imaginează de acum cum va fi momentul în care fiul ei se va însura cu aleasa inimii sale și mărturisește că nu vede acest moment cu ochi buni.

Astfel că Andreea Mantea promite că se va pregăti temeinic pentru acest moment, la care este sigură că va face față cu dificultate.

Cât despre cum trebuie să fie nora perfectă pentru frumoasa prezentatoare TV, ei bine, la acest capitol nu este foarte pretențioasă, ci vrea ca fata care va sta alături de fiul ei să aibă un caracter frumos și să-l iubească sincer pe David. În caz contrar, cu siguranță, bruneta va pune piciorul în prag!

„Nu știu, o să iau probabil foarte multe calmante, o să încerc să fiu zen. Da, cred că ar trebui să încerc acum mai serios să meditez și să caut niște calmante care să nu-mi facă rău. O să mă apuc de pe acum să mă documentez. Nu cred că o să fiu bine. Vezi tu, eu l-am crescut pe el într-o libertate fantastică și mi-e teamă ca nu cumva să...nu știu, depinde de el. Să nu fie influențat, să nu fie nefericit la urma urmei. Nu contează frumusețea ei fizică, mă interesează să fie un om frumos pe interior și dacă ei se iubesc nici nu mai contează care, cum, cum este și cine, ce face”, a explicat Andreea Mantea într-un interviu pentru Kanal D.

„E nergia mea îți simte energia ta și atunci ne dăm seama imediat. Este foarte simplu”

Și se pare că nu va fi greu pentru Andreea Mantea să-și dea seama dacă viitoarea iubită a lui David este sau nu ce trebuie pentru el. Vedeta de televiziune a explicat că a fost înzestrată cu o intuiție de fier, care nu o înșală niciodată. Prezentatoarea a mărturisit într-un interviu pentru Kanal D că își dă seama imediat de cum este omul din fața ei și care sunt, de fapt, intențiile sale.

„Noi, oamenii, suntem energie. Energia mea îți simte energia ta și atunci ne dăm seama imediat. Este foarte simplu. Poți să vezi un om care are o privire urâtă, căci se spune că ochii spun adevărul, că sunt oglinda sufletului. Și poți să vezi din când în când o persoană care are o privire dură, urâtă în viziunea ta. Dar în momentul în care te apropii de persoana respectivă îți dai seama că energia ei este fantastic de bună și de curată. Și atunci omul acela de fapt și de drept are doar o supărare sau are doar un moment greu pentru el. Dar el este în esență un om bun. Și atunci, totul ține de intuiția noastră. Noi toți oamenii avem o intuiție fantastică, trebuie doar să o ascultăm, trebuie doar să ne luăm după ea”, a mai dezvăluit frumoasa prezentatoare pentru sursa menționată mai sus.