„Îl sună tot timpul o fată" În ce situație neașteptată au fost puși Grațiela și Andrei Duban de fiul lor de 11 ani? Incredibil cum i-a trecut Armin în telefon | EXCLUSIV

Grațiela și Andrei Duban au împreună un fiu minunat, pe care îl iubesc enorm. Armin este un băiețel care își face constant părinții mândri, fiind un copil cuminte și simpatic. Soții Duban au proiecte peste proiecte, dar nu uită niciodată să se îngrijească de familia lor.

Grațiela și Andrei sunt doi dintre cei mai apreciați și iubiți actori din țara noastră.

Armin Duban și-a pus părinții într-o ipostază neașteptată

Grațiela și Andrei Duban nu au timp să se plictisească cu fiul lor. Armin i-a pus de curând într-o situație la care nu se așteptau. Grațiela nu a știut cum să reacționeze, dar a apelat la simțul umorului.

"Grațiela: Armin de la o vreme încoace are programul lui, a crescut și atunci nu mai depinde de noi. A început să fie independent, ceea ce ne bucură foarte tare, pentru că așa putem și noi să ne facem programul nostru și el programul lui. Apropo, îl sună tot timpul o fată și astăzi mi-a zis <Mami, astăzi nu i-am răspuns. Ce fac?> și l-am întrebat de ce nu i-a răspuns și mi-a zis <Nu știu, nu voiam să vorbesc cu ea.> I-am zis că peste două ore o să i se facă poftă să vorbească cu ea.

Andrei: Lasă, că e mai bine așa. Să perpelească el pe fete și nu invers.", au declarat cei doi.

Cum i-a trecut Armin Duban pe părinții lui în telefon?

Armin le-a mai pregătit o surpriză părinților săi. I-a trecut în telefon într-un mod absolut unic. Grațiela și Andrei Duban au rămas blocați când au văzut ce i-a dat prin cap fiului lor de doar 11 ani.

"Andrei: Avem o relație deschisă Spre exemplu, dovada cea mai bună este că noi suntem trecuți în telefonul lui <tătiucul meu, cel mai bun prieten>, iar la Grațiela e <mămiucu meu, zeița mea.

Grațiela: Eu nu știam că mă are trecută așa în telefon și într-o dimineață îl duceam la școală și îmi spune că îmi trimite ceva pe WhatsApp. Nu știu cum mi-au fugit ochii în telefonul lui și am văzut cum m-a trecut și mi-a zis că așa mă are trecută de un an de zile.", au mărturisit Grațiela și Andrei Duban, la WOWnews.

