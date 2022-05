Ileana Badiu a pierdut opt sarcini, însă în cele din urmă a devenit mamă: „S-a întâmplat într-un mod foarte mistic”. Medicii nu i-au mai dat șanse să aducă pe lume un copil

In articol:

Ileana Badiu este una dintre femeile care nu au renunțat, în ciuda problemele întâmpinate și a verdictului dat de medici.

Ani la rând, actrița a înfruntat problemă după problemă, dar, în cele din urmă, a ieșit soarele și pe strada ei.

Ileana Badiu a devenit mamă când nici nu mai spera

Pe lângă cumpenele financiare despre care a vorbit în trecut, probleme au existat și în plan personal. Ce nu știe foarte multă lume este faptul că vedeta a pierdut opt sarcini până să devină mamă.

Din dorința de a avea un copil, Badiu nu s-a dat bătută, a făcut încercări peste încercări, însă a ajuns să-și cam piardă speranța în momentul în care medicii de peste hotare i-au dat un verdict deloc plăcut.

În acel moment, Ileana și soțul, aflând că este imposibil să aibă un copil pe cale naturală, au început să ia în calcul alte variante, gândindu-se să adopte unul.

„ Am pierdut multe sarcini, opt mai exact.(...) Am fost într-un bruiaj hormonal, dar nimic din aceste lucruri nu m-au doborât. (...) Înainte să mă căsătoresc cu Cătălin, am fost în Germania, la o mare clinică specializată pe infertilitate, unde mi s-a făcut o investigație și mi s-a dat verdictul că este imposibil.(...) Trebuia să mă obișnuiesc cu ideea că nu pot avea un copil și să mă orientez pe ce aș putea să fac, și anume să înfiez ”, a declarat Ileana Badiu, într-o emisiune TV.

Însă o minune avea să le schimbe direcția. Până să ajungă să înfieze un copil, cei doi s-au căsătorit, iar în timp ce și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, parcă a avut loc o minune, spune vedeta.

Preotul care i-a cununat, cunoscându-le situația, i-a spus actriței că va venit momentul când va aduce pe lume un copil, ceea ce s-a și întâmplat.

Deși pare incredibil sau mistic, după cum subliniază Ileana Badiu, la scurt timp de la nuntă, vedeta a aflat că este însărcinată. Astfel, după multe chinuri, a ajuns acum să se declare o soție fericită și o mamă împlinită.

„Am hotărât să ne căsătorim și la nunta noastră, părintele nostru de suflet a zis foarte relaxat „o să ai un copil, fii fără nicio grijă”. După nuntă, la foarte scurt timp, am rămas însărcinată. Sasha a fost o minune, care s-a întâmplat și s-a întâmplat într-un mod foarte mistic, aș zice ”, a mai mărturisit actrița.