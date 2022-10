Ileana Sterp rupe tăcerea, după nunta Getuței: „Noi nu suntem familia perfectă”. Dezvăluirile ei au luat pe toată lumea prin surprindere

In articol:

Ileana Sterp este iubită de mulți români, iar tânăra a intrat în sufletele fanilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

La doar câteva zile după nunta Getuței, Ileana Sterp a venit cu o serie de declarații, mulțumindu-le în primă fază urmăritorilor ei pentru admirația pe care o au pentru familia sa.

Tânăra a explicat că familia sa nu este una perfectă, dar toți membrii sunt transparenți și sinceri, fapt prin care crede că au ajuns să fie astfel în sufletele tuturor românilor.

Citeste si: „Stați aproape” Mama Geta a dezvăluit data când se va însura Iancu Sterp. Tânărul are planuri mari alături de Denisa Coțolan

„Mi-am dat seama astăzi de un lucru, de fapt, nu astăzi mi-am dat seama, dar astăzi vreau să vi-l zic și vouă și anume de faptul că majoritatea dintre voi îmi scrieți mereu că suntem familia perfectă. Vă mulțumesc din toată inima și sunt foarte recunoscătoare pentru comunitatea mea de pe Instagram, dar voiam să zic că noi nu suntem familia perfectă și cred că tocmai imperfecțiunea asta, eu așa o numesc, și faptul că noi suntem atât de transparenți, naturali, apărem în orice ipostază fără să ne fie jenă, cred că voi asta iubiți la noi, de fapt, nu faptul că noi suntem familia perfectă, pentru că nu suntem. Da, într-adevăr, se caută perfecțiunea și cred că noi nefăcând treaba asta am ajuns la inimile voastre. Avem și noi multe defecte, facem greșeli, suntem oameni la fel ca voi”, a mărturisit Ileana Sterp pe rețelele de socializare.

Citeste si: „Da, am mai avut discuţii, am mai avut certuri! Nu suntem „super” apropiaţi! ” Care este adevărata relaţie dintre Daniela Iliescu şi familia lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

Ileana Sterp

Geta Sterp s-a căsătorit în urmă cu câteva zile

A fost nuntă mare în familia Sterp în urmă cu doar câteva zile, mai precis pe data de 2 octombrie, atunci când Getuța și alesul inimii ei, Sebastian, și-au unit destinele atât civil, cât și religios.

Citeste si: Iancu Sterp s-a lăudat cu iubita lui pe rețelele de socializare. Cum îl răsfață Denisa Coțolan atunci când rămân singuri? „Am cea mai harnică iubire de pe planetă”

De asemenea, nași de cununie celor doi tineri însurăței le-au fost chiar Ileana Sterp și soțul ei.

Petrecerea a fost un real succes, iat toți invitații s-au distrat pe cinste. Totodată, un lucru care a fost remarcat de fani a fost acela că, Beni, fiul de suflet al familiei Sterp, a lipsit de la fericitul eveniment, motiv pentru care mama Geta a dorit să lămurească situația și să spună exact de ce a absentat adolescentul de la nunta Getei.

„Pe Beni, Getuța l-a invitat la nunta, însă a zis că nu are costum. Nu am dat de el că nu am umblat toată ziua după el că am avut atâta treaba.Dar o să îi ducem, cu siguranță, prăjituri și mâncare, ce rămâne pe aici. De toate o să-i ducem.”, a declarat mama Geta.