Ilie Năstase, acuzații șocante în cazul Simona Halep! Presa internațională a luat foc! ”Nimic nu ar fi apărut”! Pe cine arată cu degetul

În urmă cu o săptămână, lumea tenisului mondial a fost bulversată de știrea că Simona Halep, numărul 10 WTA, fost lider mondial și câștigătoare a două turnee de Mare Slam, a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanţă interzisă, în urma unui control efectuat la US Open. Simona a fost suspendată temporar pentru dopaj, însă urmează o perioadă plină de procese, în care Halep va încerca să își demonstreze nevinovăția. Drept dovadă, și-a angajat cei mai buni avocați pentru a scăpa de acuzația care i se aduce, și, firește, pentru a-și salva cariera.

“Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”, a spus sportiva din Constanța.

Dacă personalitățile din sportul alb s-au împărțit în două tabere, există foști lideri mondiali care o apără cu tărie pe Simona Halep. Ilie Năstase este unul dintre ei, iar declarațiile, făcute în stilu-i caracteristic, au creat deja ravagii în presa internațională. În publicația britanică Express, fostul tenisman apare într-un amplu material în care susține mevinovăția sportivei din România și merge pe ideea că dacă dacă Simona ar fi fost americancă nu ar fi fost sancționată!

Ilie Năstase, acum în vârstă de 76 de ani, a declarat că are ”surse apropiate din lumea tenisului” care spun că și alți jucători de mare valoare din circuit s-ar fi trezit într-un caz asemănător cu al Simonei Halep, dar nu au fost raportați de comisii. Acuzațiile lui Nasty sunt controversate și ele pot genera multe discuții, însă vedeta sportului alb a pus punctul pe ”i” și a ținut să vorbească pe șleau.

”Dacă Simona era americancă, nimic n-ar fi apărut în presă despre acest caz. Absolut nimic! Știu două americance, care s-au aflat în situații similare, și cazurile lor de dopaj n-au fost mediatizate. Știu treaba asta din surse sigure din lumea tenisului. Dacă numele acelor jucătoare ar fi fost legate de cazuri de doping, sponsorul sau sponsorii lor din tenis ar fi plecat acasă, a doua zi”, au menționat declarațiile lui Năstase jurnaliștii britanici. Posibil ca Ilie Năstase să se fi referit la surorile Venus și Serena Williams despre care au existat suspiciuni de dopaj, în decursul carierei lor, dar niciodată n-au fost confirmate de teste pozitive.

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep,și colega sa Alize Cornet sunt printre cei care au venit să o susțină public, în timp ce Năstase a pus pe jar presa internațională cu această controversă aruncată spre colegii lui Halep din turneu. ”Nu vă pot spune nimic pentru că nu cunosc detaliile. Doar Simona poate răspunde. Dar dacă Simona era americancă, nimic n-ar fi apărut în presă despre acest caz. Absolut nimic” a marșat fostul nr. 1 mondial și pentru Playsport.

Ce riscă Simona Halep dacă va fi găsită vinovată

În cazul în care va fi gasită vinovată, Simona Halep va fi nevoită să stea departe de terenul de tenis timp de un an, astfel că ea ar putea reveni la US Open 2023. Dacă sentința va fi una mai blândă, Simona ar putea să joace chiar în sezonul de toamnă al anului următor. Pe de altă parte, există și previziuni sumbre, conform cărora sportiva, care va ieși din clasamentul WTA și va fi obligată să ia totul de la zero, să lipsească și patru sezoane din circuit, dacă se va considera că a luat cu bună știință medicamentul cu Ruxadustat.