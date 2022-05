Ilie Năstase, prima reacție după ce a aflat că fiica lui adoptivă s-a postat pe un site pentru adulți: „Îmi văd de treaba mea”

In articol:

Lumea showbiz-ului românesc a fost luată prin surprindere de vestea că Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, și-a făcut cont pe un site pentru adulți, acolo unde a și publicat deja primele fotografii. Cea care a oferit prima reacție a fost chiar partenera de viață a fostului tenismen, Ioana Simion, care a mărturisit că a fost chiar surprinsă de activitatea pe

care o are în prezent tânăra.

Nu cu mult timp în urmă, la rândul său, Ilie Năstase a vorbit despre aceste aspect, explicând ce părere are despre ceea ce a făcut fiica sa adoptivă.

Ce părere are Ilie Năstase despre activitatea fiicei lui

Nu a durat mult până când Ilie Năstase a venit cu primele declarații legate de activitatea fiicei sale adoptive, Charlotte, și întrebat de părerea pe care o are privind acest aspect, fostul tenismen nu a ezitat să ofere un răspuns.

Mai precis, fostul sportiv a precizat că el nu știe nimic de acest lucru și nu a văzut nimic, mai ales că în aceste momente se află la Paris, la Roland Garros.

Mai mult decât atât, Ilie Năstase a mai explicat că el își vede de treaba lui, iar ceea ce face fiica sa nu îl privește.

„ Eu sunt eu și fiica mea e ea! Să facă ce vrea! Eu nu am văzut! Eu sunt la Paris, la Roland Garros, îmi văd de treaba mea!”, a mărturisit Ilie Năstase, potrivit viva.ro

Charlotte Năstase

Ioana Simion: „Am rămas șocată”

Pe de altă parte, și Ioana Simion, partenera de viață a lui Ilie Năstase a vorbit pe baza acestui subiect, declarându-se șocată de vestea că Charlotte și-a făcut cont pe o

platformă pentru adulți.

Bruneta a explicat că nu înțelege care este motivul pentru care Charlotte a apelat la o astfel de activitate, mai ales că nu avea o problemă financiară, căci Ilie Năstase se ocupa mereu să îi trimită bani tinerei pentru a se întreține.

"Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea. Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează multe în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile.El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are. Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte.", a declarat Ioana Simion, pentru fanatik.ro .

Ioana Simion și Ilie Năstase