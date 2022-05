Ioana Simion, revoltată pe fiica lui Ilie Năstase, după ce a postat pe un site pentru adulți: „Săptămânal îi trimitea bani! Ferească Dumnezeu”. Ce spune fostul tenismen

In articol:

Vestea că Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți, a luat-o prin surprindere pe Ioana Simion.

Soția fostului tenismen a dezvăluit că a rămas șocată atunci când a aflat despre decizia tinerei, mai ales că și ea este mamă, la rândul ei.

Citeste si: Ce se întâmplă în căsnicia Ioanei cu Ilie Năstase? Bruneta rupe tăcerea: "S-a terminat"

Ioana Simion: "Charlotte nu avea probleme cu banii"

Ioana Simion nu a vrut să ofere prea multe declarații referitoare la informațiile apărute în presă, potrivit cărora fiica adoptivă a lui Ilie Năstase postează pe un site pentru adulți. Totuși, bruneta a recunoscut că a fost șocată atunci când a auzit de decizia lui Charlotte, căci, spune, ea, nu știa ca tânăra să fi avut probleme financiare. Dimpotrivă, Ioana Simion susține că soțul ei are întotdeauna grijă să îi trimită bani fiicei sale, pentru a nu-i lipsi nimic: "Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea. Am rămas șocată, trebuie să recunosc.

Citeste si: Ioana Năstase, părăsită de refugiații de care avea grijă! Ultima amintire cu ei îi dă fiori și acum: „A venit o mașină cu număr de Ucraina. Bebelușul plângea pe bancheta din spate”

Citeste si: De ce să îți speli șosetele albe în cuptorul cu microunde. Trucul interesant te ajută să economisești timp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează multe în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Instagram]

El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are. Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte.", a declarat Ioana Simion, pentru fanatik.ro.

Charlotte Năstase [Sursa foto: Instagram]

Ilie Năstase, prima reacție după ce s-a aflat că fiica lui postează pe site-uri pentru adulți

Dacă soția lui a recunoscut că a rămas de-a dreptul șocată atunci când a aflat că Charlotte postează pe site-uri pentru adulți, Ilie Năstase pare să nu acorde prea multă atenție acestui lucru. Contactat de echipa "Teo Show" pentru a oferi o declarație pe seama subiectului, fostul tenismen a mărturisit următoarele: "Eu sunt eu, și fiica mea e ea. Să facă ce vrea, eu nu am văzut. Eu sunt la Paris, la Roland Garros, îmi văd de treaba mea.", a transmis Ilie Năstase.