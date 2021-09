Ilie Năstase, primele declarații de la nunta Simonei Halep și a lui Toni Iuruc. Ce mesaj i-a transmis fostul tenismen sportivei, în cea mai importantă zi din viața ei?

In articol:

Ilie Năstase nu a putut lipsi de la cel mai impotant eveniment din viața Simonei Halep, așa că și-a făcut apariția la cununia acesteia cu Toni Iuruc, care s-a desfășurat într-o locație de vis.

Fostul tenismen nu a venit singur, ci a fost însoțit de soția lui, Ioana, care a întors toate privirile cu ținuta pe care a ales să o poarte în această zi de sărbătoare.

Ilie Năstase, mesaj pentru Simona Halep, în cea mai importantă zi din viața ei

Inivitat de onoare la nunta celebrei sportive, Ilie Năstase a ținut să îi transmită un mesaj emoționant Simonei, pe care a felicitat-o pentru pasul cel mare.

Ilie Năstase[Sursa foto: Captură tv]

Simona Halep și soțul ei, Toni Iuruc[Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, fostul tenismen a ținut să îi ureze proaspetei mirese multa sănătate, pentru că va avea nevoie în anii ce urmează, ca să obțină performanțe răsunătoare: "M-a rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar nu am avut. Sper că o să fie mai ușor.(...) Să fie sănătoasă, mai are mult timp de jucat de tenis, să se axeze pe tenis că mai are mulți ani de jucat. M-a întrebat cineva ce fac pe 15, i-am spus că mă duc la Simona.", au fost primele declarații ale lui Ilie Năstase, de la nunta Simonei și a lui Toni Iuruc, potrivit Spynews.ro.

Ilie Năstase și soția lui, Ioana[Sursa foto: Captură tv]

Soția lui Ilie Năstase, apariție de senzație la nunta Simonei Halep

Ilie Năstase se poate considera un bărbat extrem de norocos, căci soția lui, Ioana, a atras toate privirile la nunta Simonei Halep. Frumoasa brunetă a ales pentru marele eveniment o ținută elegantă, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Rochia scurtă, de un roșu aprins, cu umerii lăsați, a scos-o din tipare pe partenera fostului tenismen, care a strălucit, de-a dreptul.

Ioana Năstase[Sursa foto: Facebook]

Cununia Simonei cu Toni Iuruc nu a fost singurul motiv pentru care soția lui Ilie Năstase s-a aranjat ca la carte, bruneta își sărbătorește și ziua de naștere astăzi, alături de proaspeții însurăței.