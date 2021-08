Ioana Năstase, ultimatum pentru Ilie Năstase: „Ultimul compromis pe care l-am făcut”. La ce a renunțat bruneta pentru el

In articol:

Anul acesta a venit cu multe încercări pentru mariajul dintre Ioana și Ilie Năstase. Nu se știe încă cu exactitate care a fost motivul care a încins spiritele în cuibușorul de nebunii al celor doi, dar un lucru este cert, focoasa brunetă a cerut ajutorul polițiștilor.

Nu la mult timp după acest incident care a șocat pe toată lumea, cei doi își anunțau divorțul, iar pentru că nu s-au înțeles să se descartă la notar, au depus actele la tribunal. Doar că după ce a mai trecut timpul, cei doi au ajuns la sentemente mai bune, iar în cele din urmă Ilie Năstase a înduplecat-o pe frumoasa lui soție să renunțe la cererea de divorț.

Ioana Năstase spune că decizia ei s-a bazat foarte mult și pe faptul că fostul mare sportiv nu are un alt sprijin real în afară de ea, așa că acest lucru a cântărit destul de mult atunci când a decis să renunțe la despărțire. Totuși, pentru a avea grijă de soțul ei, aceasta recunoaște că a fost nevoită să renunțe la timpul petrecut alături de fiul ei, dar și alături de nepoțica ei.

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.(...) Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase la Teo Show.

Ioana și Ilie Năstase[Sursa foto: Captură video ]

Totuși, Ilie spune că vede toate sacrificiile pe care Ioana le face pentru el și îi este foarte recunoscător. El spune că mariajul lor se bazează pe sentimente sincere și puternice.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Mergem pe patru ani acum. Nu cred că există o relație fără urcușuri și coborâșuri. Aia care spun că este bine tot timpul, aia sunt niște mincinoși și dacă iubești pe cineva și dacă te simți bine în preajma lui mai faci cum a făcut ea (n.r. Ioana Năstase, soția lui), de m-a iertat.(...) Dacă suntem împreună, însemnă că m-a iertat cu adevărat, nu că este o iertare falsă.

Citeste si: Ioana Simion, despre relația actuală cu Ilie Năstase: „Nu mai avem 20 de ani...”

La mine e greu să mă mai schimb. Tot vorbim și îmi spune că mă acceptă cum sunt, iar asta este important pentru mine, ca ultimii ani din viață să-i petrec frumos”, a spus Ilie Năstase.

Ioana și Ilie Năstase[Sursa foto: Captură video ]

Ioana Năstase: „Nu sunt geloasă, dar nu mă înjosi”

Tot de dragul soțului ei, bruneta a luat o decizie radicală. Ea i-a redat toată libertatea lui Ilie Năstase, care este liber să facă tot ce-i povește inima, așa cum obișnuia odată. Totuși, Ioana Năstase chiar dacă nu este o fire geloasă, spune că are și ea limitele ei.

„Ultimul compromis pe care l-am făcut și nu cred că vor mai accepta altceva, este acesta că i-am redat toată libertatea. Vine acasă când vrea, se îmbracă cum vrea, să meargă unde vrea. Nu sunt geloasă, în schimb, să nu mă înjosești, că altfel mă supăr”, a mai spus soția fostului tenismen la Teo Show.

Citeste si: Secretul Ioanei Năstase! Cum îl ține lângă ea pe Ilie Năstase: „Asta este cheia succesului, zic eu”

Pe de altă parte, Ilie Năstase spune că nu a fost niciodată gelos în relația cu actuala lui soție. El spune despre partenera lui de viață că este o femeie sinceră, care se vede că ține la el și îl iubește fără margini.

„Eu n-am de ce să fiu gelos că ea este corectă față de mine”, a dezvăluit Ilie Năstase.