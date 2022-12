Ilinca Vandici a dat România pe o vacanță exotică, dar lucrurile au luat o întorsătură nedorită. Prezentatoarea s-a plâns pe internet de ceea ce trăiește în Mexic: ”E apăsător, mă doare capul”

In articol:

După un an cu multe proiecte și multă muncă, Ilinca Vandici și-a luat soțul și copilul și au plecat peste mări și țări.

Cei treci au decis ca de această dată să își petreacă sărbătorile de iarnă într-un loc exotic și să lase frigul din România în urmă.

Ilinca Vandici a dat România pe o vacanță exotică, dar lucrurile au luat o întorsătură nedorită [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici: „Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute”

Doar că încântarea nu i-a ținut prea mult, căci imediat ce au ajuns în Mexic lucrurile au luat o altă întorsătură.

Pe rețelele de socializare, Ilinca Vandici, așa cum face de fiecare dată, a intrat în legătură cu admiratorii săi, deloc puțini la număr, și le-a mărturisit cum decurge, de fapt, vacanța lor de vis.

Vis care s-a transformat într-un coșmar din cauza temperaturilor scăzute, a ploilor torențiale și a faptului că zile la rând au fost nevoiți să stea doar în hotel.

Vedeta spune că înainte să plece din România s-a interesat de cum va fi vremea în Mexic și nimic nu avea să prevestească faptul că au dat de temperaturi foarte scăzute și un anotimp mai mult tomnatic decât unul foarte călduros.

”Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute, după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin, măcar de peisaj (care e superb) și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse… încă! Nu am știut că în Mexic, în această perioadă, sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot pe unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune… N-am crezut că o să avem așa sărbători urâte, e apăsător, e umiditate mare, mă doare capul de două zile”, a povestit Ilinca Vandici fanilor ei de pe Instagram.

Însă, problema cea mai mare nu este faptul că au stat doar în hotel, ci că fiul ei a început deja să se plictisească.

Ilinca Vandici mărturisește că a epuizat toate modalitățile prin care să-și țină băiatul ocupat și că i se rupe sufletul când îl vede cum se roagă să apară soarele și în resortul lor.

” Noi ca noi, că suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Și adevărul e că e tare dificil să-i consumi energia când nu ai ce face efectiv… Deci, până acum, din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele! Am stat efectiv toată ziua în cameră. Am dormit și am mâncat. Nu vă mai zic. Copilul mai avea puțin și spărgea un geam ceva. Nu aveam unde să ieșim să vizităm. Azi o să ieșim din hotel și o să încercăm să ne dăm cu ATV-urile și așteptăm ziua de mâine când se anunță soare. Nu am văzut raze de soare de când am venit. Aia e ”, a mai spus prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”.

Deși aveau mici planuri, care să-i scoată din camera de hotel și să-i ajute să vadă împrejurimile, dacă de plajele fine nu s-au putut bucura, în cele din urmă și acestea s-au anulat.

Tot ploaia torențială le-a dat totul peste cap. Însă, imediat ce norii s-au mai risipit, vedeta și fiul ei au dat dovadă de curaj și au decis să nu lase temperaturile scăzute să le strice vacanța.

Astfel că, deși ploaia nu a încetat chiar definitiv, cei doi s-au bucurat de o baie în valuri și de plaja goală, fiind parcă doar a lor.

”Surpriză, nu ne-am mai dat nici cu ATV-urile că a ploua torențial, dar azi am venit la plajă, deși picură și nu e foarte caldă apa, nu e foarte cald afară, dar aia e…”, a concluzionat vedeta.